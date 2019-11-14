З нового року в Польщі зросла мінімальна зарплата
Сьогодні, 03:07
З 1 січня мінімальна заробітна плата в Польщі зросте на 350 злотих і становитиме 2,6 тис. злотих. Мінімальна погодинна ставка – 17 злотих. Фінансове становище деяких працівників також покращиться нормативно-правовими актами, згідно з якими додаток за стаж не впливатиме на розмір ставки.
Про це повідомляє Монітор Інфо, посилаючись на RMF24.
З 1 січня мінімальна зарплата становитиме 2600 злотих – це 49,7 % середньої прогнозованої зарплати у секторі національної у 2020 р.
Підвищення мінімальної заробітної плати матиме позитивний вплив на фінансовий стан домогосподарств.
«Порівняно з 2015 р., мінімальна заробітна плата збільшиться на 850 злотих, тобто майже на 50 % протягом останніх п’яти років», – наголосила голова Міністерства праці та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг.
Поряд із мінімальною заробітною платою збільшується і мінімальна погодинна ставка для деяких цивільно-правових договорів. У 2020 р. вона становитиме 17 злотих (у 2019 р. – 14,70 злотих).
Зміна у нарахуванні надбавки за стаж
Ще одна важлива і очікувана поляками зміна – виключення надбавки на стаж зі ставки мінімальної винагороди за працю.
«Співробітники з тривалим стажем роботи роками чекали на цю зміну, адже вони отримували нижчі ставки, ніж, наприклад, випускники, які щойно розпочали роботу, оскільки мінімальна зарплата могла включати надбавку за вислугу років», – зазначила міністр Мальонг.
Відповідно до чинних норм, надбавка за понаднормову роботу, премії та виплати вже не включатимуться до мінімальної заробітної плати. З 2017 р. до мінімальної заробітної плати не включаються також надбавки за нічну роботу.
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Про це повідомляє Монітор Інфо, посилаючись на RMF24.
З 1 січня мінімальна зарплата становитиме 2600 злотих – це 49,7 % середньої прогнозованої зарплати у секторі національної у 2020 р.
Підвищення мінімальної заробітної плати матиме позитивний вплив на фінансовий стан домогосподарств.
«Порівняно з 2015 р., мінімальна заробітна плата збільшиться на 850 злотих, тобто майже на 50 % протягом останніх п’яти років», – наголосила голова Міністерства праці та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг.
Поряд із мінімальною заробітною платою збільшується і мінімальна погодинна ставка для деяких цивільно-правових договорів. У 2020 р. вона становитиме 17 злотих (у 2019 р. – 14,70 злотих).
Зміна у нарахуванні надбавки за стаж
Ще одна важлива і очікувана поляками зміна – виключення надбавки на стаж зі ставки мінімальної винагороди за працю.
«Співробітники з тривалим стажем роботи роками чекали на цю зміну, адже вони отримували нижчі ставки, ніж, наприклад, випускники, які щойно розпочали роботу, оскільки мінімальна зарплата могла включати надбавку за вислугу років», – зазначила міністр Мальонг.
Відповідно до чинних норм, надбавка за понаднормову роботу, премії та виплати вже не включатимуться до мінімальної заробітної плати. З 2017 р. до мінімальної заробітної плати не включаються також надбавки за нічну роботу.
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