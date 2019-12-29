Знайшли студента, який зник у Луцьку

Сергія Бартошука розшукали.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Зі слів родича, юнак – живий, здоровий. Про те, де він перебував, не повідомили.



Як повідомлялося раніше, три дні тому в Луцьку зник 19-річний Сергій Бартошук. Про місце перебування його нічого не було відомо. Родичі розшукували хлопця через соцмережі та через знайомих.



Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річного студента СНУрозшукали.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив брат хлопця Юрій Бартошук.Зі слів родича, юнак – живий, здоровий. Про те, де він перебував, не повідомили.Як повідомлялося раніше, три дні тому в Луцьку зник 19-річний Сергій Бартошук. Про місце перебування його нічого не було відомо. Родичі розшукували хлопця через соцмережі та через знайомих.Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію