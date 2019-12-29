Знайшли студента, який зник у Луцьку
Сьогодні, 06:19
19-річного студента СНУ Сергія Бартошука розшукали.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив брат хлопця Юрій Бартошук.
Зі слів родича, юнак – живий, здоровий. Про те, де він перебував, не повідомили.
Як повідомлялося раніше, три дні тому в Луцьку зник 19-річний Сергій Бартошук. Про місце перебування його нічого не було відомо. Родичі розшукували хлопця через соцмережі та через знайомих.
Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив брат хлопця Юрій Бартошук.
Зі слів родича, юнак – живий, здоровий. Про те, де він перебував, не повідомили.
Як повідомлялося раніше, три дні тому в Луцьку зник 19-річний Сергій Бартошук. Про місце перебування його нічого не було відомо. Родичі розшукували хлопця через соцмережі та через знайомих.
Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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