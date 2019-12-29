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Знайшли студента, який зник у Луцьку

Знайшли студента, який зник у Луцьку
19-річного студента СНУ Сергія Бартошука розшукали.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив брат хлопця Юрій Бартошук.

Зі слів родича, юнак – живий, здоровий. Про те, де він перебував, не повідомили.

Як повідомлялося раніше, три дні тому в Луцьку зник 19-річний Сергій Бартошук. Про місце перебування його нічого не було відомо. Родичі розшукували хлопця через соцмережі та через знайомих.

Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.

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Теги: розшук, студент, луцьк
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