Луцька посадовиця, яка просила хабар в атовця, заплатила штраф





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайнного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 22 липня цього року обвинувачена, займаючи посаду головного спеціаліста відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, отримала одну тисячу доларів неправомірної вигоди від атовця за вчинення нею дій щодо прийняття правомірного рішення про виплату йому грошової компенсації на придбання житла інвалідам війни.



Після цього жінка була викрита правоохоронними органами. Відзначимо, що під час досудового розслідування між нею та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 тисяч 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовиця Луцької міськради, яка вимагала в атовця тисячу доларів хабара, заплатить 20 тисяч гривень штрафу, який призначив їй суд.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайнного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 22 липня цього року обвинувачена, займаючи посаду головного спеціаліста відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, отримала одну тисячу доларів неправомірної вигоди від атовця за вчинення нею дій щодо прийняття правомірного рішення про виплату йому грошової компенсації на придбання житла інвалідам війни.Після цього жінка була викрита правоохоронними органами. Відзначимо, що під час досудового розслідування між нею та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Суд затвердив угоду та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 тисяч 400 гривень.

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