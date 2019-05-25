Які домашні вазони можуть викликати алергію





Основні алергени, які є у вазонах – пилок та цвіль. Пилок та спори плісняви можуть вільно переміщатись повітрям та викликати у чутливих людей симптоми алергії, -



Алергія на домашні рослини – симптоми

чхання;

нежить або закладеність носа;

почервоніння очей і сльозотеча;

сухість та лущення шкіри;

кропивниця;

свербіж;



На що варто звернути увагу, аби усунути можливість алергії

Рослини з великими пласким листям можуть швидко накопичувати пил, що може викликати симптоми алергії у деяких людей.

Рослини можуть збільшувати рівень вологості у приміщенні, що сприяє зростанню цвілі. Осушувач повітря може допомогти протистояти надмірній вологості у квартирі.



У вазонах з постійно вологою землею любить розростатись пліснява. Тому варто обирати такі рослини, які не потрібно поливати часто. Особливо це стосується приміщень з підвищеною вологістю.

Покладіть під горщик з рослиною кілька акваріумних каменів. Завдяки цьому зайва вода не застоюватиметься у горщику й ґрунт не буде занадто вологим, що зменшить ризик утворення плісняви.



Які домашні рослини можуть викликати алергію

Хризантеми, папороть, лілії та герані виробляють алергени, які можуть викликати контактний дерматит.



Тюльпани та лілії можуть викликати кропивницю в алергіків.

Побічні реакції можуть викликати й такі декоративні рослини, як юка, плющ, пальми і фікус Бенджаміна (фіги).



Популярна лоза Hoya compacta може викликати у людей з алергічним ринітом такі симптоми, як закладеність носа, нежить і чхання.

Якщо ви алергік, при виборі зеленої гості на новорічні свята, слід бути обережними з сосною.



Насправді, нові дослідження говорять про те, що рослини не надто впливають на очищення повітря в оселі. Попри це, шматочок природи у вашій кімнаті може знижувати стрес і просто стати успішним елементом декору.



Якщо ви врахуєте наші поради й подбаєте про те, щоб у вазонах не виникало ґрунтової цвілі – у вас не повинно виникнути суттєвих проблем з домашніми рослинами.



Але якщо алергії не вдалось уникнути, рекомендуємо використовувати антигістамінні препарати. Вони є поширеними в медичній практиці.

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