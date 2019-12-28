Курс валют у Луцьку на 5 січня





Євро при купівлі становить – 25,929, продажу – 26,808.



Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,390.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,670, продаж – 6,459.



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