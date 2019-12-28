Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,404, а продаж – 24,092.
Євро при купівлі становить – 25,929, продажу – 26,808.
Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,670, продаж – 6,459.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 25,929, продажу – 26,808.
Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,670, продаж – 6,459.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:12
На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі
Сьогодні, 08:31
Що відбувається з організмом під час прийому алкоголю
Сьогодні, 07:20
Знайшли студента, який зник у Луцьку
Сьогодні, 06:19
Медіа