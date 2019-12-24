Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони

Феодула, який в III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.



Ця дата також увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У неділю, 5 січня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Наум, Давид, Федул, Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.

Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.

Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.

Кінь хропе – до сніжної бурі.

На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.







ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.

Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.

У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.







ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ



1585 – засновано Ставропігійське братство у Львові.

1754 – у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.

1769 – Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.

1870 – почався страйк львівських друкарів, перший робітничий страйк в Західній Україні.

1875 – відкрито будівлю національного оперного театру "Гранд-опера" в Парижі.

1895 – відкриті рентгенівські промені.

1911 – князівство Монако стало конституційною монархією.

1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.

1918 – більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.

1919 – у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена через рік в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.

1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.

1935 – арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.

1939 – Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.

1956 – до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.

1968 – прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок "Празькій весні".

1970 – Луганськ перейменований у Ворошиловград.

1972 – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.

1977 – заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко та Олекса Тихий.

1997 – Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.

2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віцепрем'єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді та підробці документів.

2006 – "Intel" представив перший процесор лінійки "Core".

2011 – кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.







ХТО НАРОДИВСЯ 5 СІЧНЯ



1592 – Шах Джахан, 5-й монгольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж Махал.

1679 – П'єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер. Старший з дітей Алессандро Скарлатті, брат композитора Доменіко Скарлатті.

1762 – Констанція Моцарт, співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта, двоюрідна сестра німецького композитора Карла Марії фон Вебера, мати синів Моцарта – Карла Томаса і Франца Ксавера.

1838 – Каміль Жордан, французький математик.

1855 – Кінг Кемп Жилет, винахідник безпечної бритви.

1876 – Конрад Аденауер, німецький політик, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.

1876 – Люсьєн Булл, ірландський винахідник.

1880 – Верховинець Василь Миколайович, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.

1881 – Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.

1900 – Ів Тангі, французький художик-сюрреаліст.

1909 – Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.

1921 – Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.

1923 – Мирослав Симчич, командир сотні УПА, політв'язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.

1932 – Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст.

1941 – Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манги.

1942 – Наталя Земна (Зубицька), українська фітотерапевтка.

1946 – Даян Кітон, американська кіноактриса, продюсер і режисер, лауреат премії "Оскар".

1960 – Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.

1962 – Наталія Лігачова-Чернолуцька, українська журналістка, голова правління громадської організації "Телекритика", шеф-редактор інтернет-видання та журналу "Телекритика".

1968 – Анджей Голота, польський боксер-професіонал, що виступає у суперважкій ваговій категорії.

1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, художник і колишній музичний журналіст, засновник і лідер рок-гурту "Marilyn Manson".

1986 – Шемякіна Яна, українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 в команді, і 2009 року – індивідуально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За календарем віряни сьогодні, 5 січня, вшановують пам’ять, який в III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.Ця дата також увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm У неділю, 5 січня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Наум, Давид, Федул, Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.Кінь хропе – до сніжної бурі.На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.1585 – засновано Ставропігійське братство у Львові.1754 – у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.1769 – Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.1870 – почався страйк львівських друкарів, перший робітничий страйк в Західній Україні.1875 – відкрито будівлю національного оперного театру "Гранд-опера" в Парижі.1895 – відкриті рентгенівські промені.1911 – князівство Монако стало конституційною монархією.1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.1918 – більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.1919 – у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена через рік в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.1935 – арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.1939 – Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.1956 – до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.1968 – прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок "Празькій весні".1970 – Луганськ перейменований у Ворошиловград.1972 – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.1977 – заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко та Олекса Тихий.1997 – Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віцепрем'єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді та підробці документів.2006 – "Intel" представив перший процесор лінійки "Core".2011 – кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.1592 – Шах Джахан, 5-й монгольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж Махал.1679 – П'єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер. Старший з дітей Алессандро Скарлатті, брат композитора Доменіко Скарлатті.1762 – Констанція Моцарт, співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта, двоюрідна сестра німецького композитора Карла Марії фон Вебера, мати синів Моцарта – Карла Томаса і Франца Ксавера.1838 – Каміль Жордан, французький математик.1855 – Кінг Кемп Жилет, винахідник безпечної бритви.1876 – Конрад Аденауер, німецький політик, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.1876 – Люсьєн Булл, ірландський винахідник.1880 – Верховинець Василь Миколайович, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.1881 – Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.1900 – Ів Тангі, французький художик-сюрреаліст.1909 – Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.1921 – Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.1923 – Мирослав Симчич, командир сотні УПА, політв'язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.1932 – Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст.1941 – Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манги.1942 – Наталя Земна (Зубицька), українська фітотерапевтка.1946 – Даян Кітон, американська кіноактриса, продюсер і режисер, лауреат премії "Оскар".1960 – Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.1962 – Наталія Лігачова-Чернолуцька, українська журналістка, голова правління громадської організації "Телекритика", шеф-редактор інтернет-видання та журналу "Телекритика".1968 – Анджей Голота, польський боксер-професіонал, що виступає у суперважкій ваговій категорії.1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, художник і колишній музичний журналіст, засновник і лідер рок-гурту "Marilyn Manson".1986 – Шемякіна Яна, українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 в команді, і 2009 року – індивідуально.

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