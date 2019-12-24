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Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони

Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони
За календарем віряни сьогодні, 5 січня, вшановують пам’ять Феодула, який в III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

Ця дата також увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 січня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Наум, Давид, Федул, Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.
Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.
Кінь хропе – до сніжної бурі.
На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.

Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони


ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.
Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.
У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони


ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1585 – засновано Ставропігійське братство у Львові.
1754 – у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.
1769 – Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.
1870 – почався страйк львівських друкарів, перший робітничий страйк в Західній Україні.
1875 – відкрито будівлю національного оперного театру "Гранд-опера" в Парижі.
1895 – відкриті рентгенівські промені.
1911 – князівство Монако стало конституційною монархією.
1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.
1918 – більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.
1919 – у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена через рік в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.
1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.
1935 – арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.
1939 – Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.
1956 – до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.
1968 – прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок "Празькій весні".
1970 – Луганськ перейменований у Ворошиловград.
1972 – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.
1977 – заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко та Олекса Тихий.
1997 – Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.
2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віцепрем'єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді та підробці документів.
2006 – "Intel" представив перший процесор лінійки "Core".
2011 – кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.

Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони


ХТО НАРОДИВСЯ 5 СІЧНЯ

1592 – Шах Джахан, 5-й монгольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж Махал.
1679 – П'єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер. Старший з дітей Алессандро Скарлатті, брат композитора Доменіко Скарлатті.
1762 – Констанція Моцарт, співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта, двоюрідна сестра німецького композитора Карла Марії фон Вебера, мати синів Моцарта – Карла Томаса і Франца Ксавера.
1838 – Каміль Жордан, французький математик.
1855 – Кінг Кемп Жилет, винахідник безпечної бритви.
1876 – Конрад Аденауер, німецький політик, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.
1876 – Люсьєн Булл, ірландський винахідник.
1880 – Верховинець Василь Миколайович, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.
1881 – Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.
1900 – Ів Тангі, французький художик-сюрреаліст.
1909 – Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.
1921 – Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.
1923 – Мирослав Симчич, командир сотні УПА, політв'язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.
1932 – Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст.
1941 – Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манги.
1942 – Наталя Земна (Зубицька), українська фітотерапевтка.
1946 – Даян Кітон, американська кіноактриса, продюсер і режисер, лауреат премії "Оскар".
1960 – Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.
1962 – Наталія Лігачова-Чернолуцька, українська журналістка, голова правління громадської організації "Телекритика", шеф-редактор інтернет-видання та журналу "Телекритика".
1968 – Анджей Голота, польський боксер-професіонал, що виступає у суперважкій ваговій категорії.
1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, художник і колишній музичний журналіст, засновник і лідер рок-гурту "Marilyn Manson".
1986 – Шемякіна Яна, українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 в команді, і 2009 року – індивідуально.

Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 5 січня, традиції, християнство
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