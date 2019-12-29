Лучан закликають долучитися до громадської панахиди-вшанування Олекси Алмазова
Сьогодні, 11:28
У понеділок, 6 січня, лучан та гостей міста запрошують долучитися до вшанування пам'яті учасника визвольних змагань 1918-1921 років, генерал-хорунжого Армії УНР Олекси Алмазова.
Громадська панахида за участю українських священиків відбудеться о 9:00 годині біля могили Олекси Алмазова в місті Луцьку (сквер навпроти луцької школи-гімназії №4), – повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Богдан Жишко.
«Запрошую лучан та гостей міста прийти, щоб вшанувати пам'ять генерал-хорунжого УНР», – закликає Богдан Жишко.
«Насправді ж сильне суспільство, нація, будується, у тому числі, й на прикладах жертовності національних героїв!» – додає у дописі активіст.
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Громадська панахида за участю українських священиків відбудеться о 9:00 годині біля могили Олекси Алмазова в місті Луцьку (сквер навпроти луцької школи-гімназії №4), – повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Богдан Жишко.
«Запрошую лучан та гостей міста прийти, щоб вшанувати пам'ять генерал-хорунжого УНР», – закликає Богдан Жишко.
«Насправді ж сильне суспільство, нація, будується, у тому числі, й на прикладах жертовності національних героїв!» – додає у дописі активіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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