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Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто

Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто
Сьогодні вранці, 5 січня, на автодорозі поблизу селища Ратне «Ford Transit» зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Т-4». Внаслідок автопригоди постраждало семеро людей, двоє із них загинуло.

Автопригоди трапилася близько 7 години ранку, — повідомляє сектор комунікації поліції Волині

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Т-4», 36-річний житель Ратнівського району, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем «Ford Transit», під керуванням 71-річного жителя селища Ратне, котрий рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди загинув водій автомобіля «Ford Transit» та пасажир «Volkswagen Т-4». Ще 5 осіб отримали тілесні ушкодження, трьох із них госпіталізували.

Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто


Відомо, що до місця події також виїхала чергова варта 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували водія автомобіля «Volkswagen Т4», що був затиснутий конструкціями деформованого транспортного засобу.

Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто


На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто



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Теги: ДТП, поліція, аварія, Волинь, смерть, дорога
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