5 плюсів для здоров’я, які дає відмова від алкоголю навіть на деякий час





Зокрема, це зменшує вміст жиру в печінці та рівень глюкози в крові, дозволяє прискорити метаболізм, а також має інші плюси для здоров’я. Про це пише портал the



Дослідження проводили британські фахівці з лікарні королеви Єлизавети в Бірмінгемі. Дослідники спостерігали за групою з 14 осіб, які повністю відмовилися від алкоголю протягом одного місяця. Як виявилося, навіть ця тимчасова відмова від спиртного дає виражений оздоровчий ефект: так, жир в печінці учасників знизився майже на 20 відсотків, а рівень глюкози в крові-на 16 відсотків.



Корисно для схуднення. У людини, яка п’є спиртне, сповільнюється метаболізм, що може призводити до набору ваги. Крім того, алкоголь сам по собі досить калорійний і додатково сприяє збільшенню кілограмів. Відмова від нього позбавляє від небезпечних факторів, пов’язаних із зростанням ваги, і допомагає нормалізувати вагу.



Покращує сон. Згідно з висновком фахівців Центру досліджень сну, алкоголь позбавляє людину хорошого сну. Його вживання здатне порушити дві найважливіші частини – фазу повільного сну, яка важлива розслаблення і відпочинку, а також фазу швидкого сну, що допомагає нам вчитись і все добре пам’ятати.



Збільшує потік крові. В результаті шкіра обличчя червоніє і виглядає опухлим. Крім того, алкоголь викликає зневоднення, що може висушити шкіру, руйнує білок колаген, який омолоджує її, уповільнює оновлення клітин. Відмова від спиртного – один із способів уповільнити старіння.



Знижує ризик раку молочної залози. Споживання алкоголю є другим за значимістю фактором, що впливає на виникнення такого захворювання, як рак грудей, після ожиріння. Уникання будь-яких спиртних напоїв навіть на деякий час значно знижує ризик цього виду раку, підкреслюють експерти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відмова від вживання алкоголю навіть на деякий час дає організму величезну вигоду.Зокрема, це зменшує вміст жиру в печінці та рівень глюкози в крові, дозволяє прискорити метаболізм, а також має інші плюси для здоров’я. Про це пише портал the HealthSite.com. Дослідження проводили британські фахівці з лікарні королевив Бірмінгемі. Дослідники спостерігали за групою з 14 осіб, які повністю відмовилися від алкоголю протягом одного місяця. Як виявилося, навіть ця тимчасова відмова від спиртного дає виражений оздоровчий ефект: так,майже на 20 відсотків, а рівень глюкози в крові-на 16 відсотків.У людини, яка п’є спиртне, сповільнюється метаболізм, що може призводити до набору ваги. Крім того, алкоголь сам по собі досить калорійний і додатково сприяє збільшенню кілограмів. Відмова від нього позбавляє від небезпечних факторів, пов’язаних із зростанням ваги, і допомагає нормалізувати вагу.Згідно з висновком фахівців Центру досліджень сну, алкоголь позбавляє людину хорошого сну. Його вживання здатне порушити дві найважливіші частини – фазу повільного сну, яка важлива розслаблення і відпочинку, а також фазу швидкого сну, що допомагає нам вчитись і все добре пам’ятати.В результаті шкіра обличчя червоніє і виглядає опухлим. Крім того, алкоголь викликає зневоднення, що може висушити шкіру, руйнує білок колаген, який омолоджує її, уповільнює оновлення клітин. Відмова від спиртного – один із способів уповільнити старіння.Споживання алкоголю є другим за значимістю фактором, що впливає на виникнення такого захворювання, як рак грудей, після ожиріння. Уникання будь-яких спиртних напоїв навіть на деякий час значно знижує ризик цього виду раку, підкреслюють експерти.

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