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5 плюсів для здоров’я, які дає відмова від алкоголю навіть на деякий час

5 плюсів для здоров’я, які дає відмова від алкоголю навіть на деякий час
Відмова від вживання алкоголю навіть на деякий час дає організму величезну вигоду.

Зокрема, це зменшує вміст жиру в печінці та рівень глюкози в крові, дозволяє прискорити метаболізм, а також має інші плюси для здоров’я. Про це пише портал the HealthSite.com.

Дослідження проводили британські фахівці з лікарні королеви Єлизавети в Бірмінгемі. Дослідники спостерігали за групою з 14 осіб, які повністю відмовилися від алкоголю протягом одного місяця. Як виявилося, навіть ця тимчасова відмова від спиртного дає виражений оздоровчий ефект: так, жир в печінці учасників знизився майже на 20 відсотків, а рівень глюкози в крові-на 16 відсотків.

Корисно для схуднення. У людини, яка п’є спиртне, сповільнюється метаболізм, що може призводити до набору ваги. Крім того, алкоголь сам по собі досить калорійний і додатково сприяє збільшенню кілограмів. Відмова від нього позбавляє від небезпечних факторів, пов’язаних із зростанням ваги, і допомагає нормалізувати вагу.

Покращує сон. Згідно з висновком фахівців Центру досліджень сну, алкоголь позбавляє людину хорошого сну. Його вживання здатне порушити дві найважливіші частини – фазу повільного сну, яка важлива розслаблення і відпочинку, а також фазу швидкого сну, що допомагає нам вчитись і все добре пам’ятати.

Збільшує потік крові. В результаті шкіра обличчя червоніє і виглядає опухлим. Крім того, алкоголь викликає зневоднення, що може висушити шкіру, руйнує білок колаген, який омолоджує її, уповільнює оновлення клітин. Відмова від спиртного – один із способів уповільнити старіння.

Знижує ризик раку молочної залози. Споживання алкоголю є другим за значимістю фактором, що впливає на виникнення такого захворювання, як рак грудей, після ожиріння. Уникання будь-яких спиртних напоїв навіть на деякий час значно знижує ризик цього виду раку, підкреслюють експерти.

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Теги: Україна, здоров'я, алкоголь, відмова
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