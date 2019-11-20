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Турійська селищна рада розпочала торги на закупівлю бензину та дизпалива за понад 600 тисяч

Турійська селищна рада розпочала торги на закупівлю бензину та дизпалива за понад 600 тисяч
Турійська селищна рада розпочала торги на закупівлю бензину А-92 та дизельного палива. Очікувана вартість закупівлі – 610 800 гривень.

Тендер оголосили 3 січня. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «ProZorro», – пише Район.Бізнес.

Селищна рада має намір закупити 4 760 літрів бензину А-92 та 15 600 літрів дизельного палива.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15:35 18 січня.

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Теги: Турійськ, бензин, дизельне паливо, закупівлі
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