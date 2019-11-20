Турійська селищна рада розпочала торги на закупівлю бензину та дизпалива за понад 600 тисяч





Тендер оголосили 3 січня. Про це йдеться на



Селищна рада має намір закупити 4 760 літрів бензину А-92 та 15 600 літрів дизельного палива.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15:35 18 січня.

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