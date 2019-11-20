Турійська селищна рада розпочала торги на закупівлю бензину та дизпалива за понад 600 тисяч
Сьогодні, 12:30
Турійська селищна рада розпочала торги на закупівлю бензину А-92 та дизельного палива. Очікувана вартість закупівлі – 610 800 гривень.
Тендер оголосили 3 січня. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «ProZorro», – пише Район.Бізнес.
Селищна рада має намір закупити 4 760 літрів бензину А-92 та 15 600 літрів дизельного палива.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15:35 18 січня.
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Тендер оголосили 3 січня. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «ProZorro», – пише Район.Бізнес.
Селищна рада має намір закупити 4 760 літрів бензину А-92 та 15 600 літрів дизельного палива.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15:35 18 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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