Новорічна казка в «Яровиці». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:17
Новий рік — улюблений час для дітей. Адже саме новорічні свята дарують здійснення найзаповітніших дитячих бажань, чудові подарунки, а головне — особливу, неповторну атмосферу чарівної казки.
Ось така новорічна атмосфера панувала на подвір’ї «Яровиці». Казкові герої, яскраві атрибути і сяючі посмішки дітей створили незабутнє свято.
Подвір’я «Яровиці» святково сяяло кольоровими вогниками. Новорічну ялиночку прикрашали всі охочі, тому вона вийшла така мила, красива та яскрава, як перлинка. А домашнього затишку додавали гарячі напої, якими частували всіх гостей.
Маленьких гостей свята розважали феї, мишки, котики та чарівні ельфи.
Для найменших діток - веселі руханки з кумедними героями. Для старших - цілий спортивний квест з цікавими та незвичайними завданнями. Всі дітки молодці – активні, веселі, радісні, легко вирішували усі завдання та перемагали у всіх конкурсах.
Віримо, що такі свята стануть доброю традицією для мешканців «Яровиці». І цей рік, що розпочався доброю казкою, принесе всім радість та добробут.
З Новим роком, з новим щастям!
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Ось така новорічна атмосфера панувала на подвір’ї «Яровиці». Казкові герої, яскраві атрибути і сяючі посмішки дітей створили незабутнє свято.
Подвір’я «Яровиці» святково сяяло кольоровими вогниками. Новорічну ялиночку прикрашали всі охочі, тому вона вийшла така мила, красива та яскрава, як перлинка. А домашнього затишку додавали гарячі напої, якими частували всіх гостей.
Маленьких гостей свята розважали феї, мишки, котики та чарівні ельфи.
Для найменших діток - веселі руханки з кумедними героями. Для старших - цілий спортивний квест з цікавими та незвичайними завданнями. Всі дітки молодці – активні, веселі, радісні, легко вирішували усі завдання та перемагали у всіх конкурсах.
Віримо, що такі свята стануть доброю традицією для мешканців «Яровиці». І цей рік, що розпочався доброю казкою, принесе всім радість та добробут.
З Новим роком, з новим щастям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:17
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