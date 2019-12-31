Новорічна казка в «Яровиці». ВІДЕО*

Новий рік — улюблений час для дітей. Адже саме новорічні свята дарують здійснення найзаповітніших дитячих бажань, чудові подарунки, а головне — особливу, неповторну атмосферу чарівної казки.Ось така новорічна атмосфера панувала на подвір’ї. Казкові герої, яскраві атрибути і сяючі посмішки дітей створили незабутнє свято.Подвір’я «Яровиці» святково сяяло кольоровими вогниками. Новорічну ялиночку прикрашали всі охочі, тому вона вийшла така мила, красива та яскрава, як перлинка. А домашнього затишку додавали гарячі напої, якими частували всіх гостей.Маленьких гостей свята розважали феї, мишки, котики та чарівні ельфи.Для найменших діток - веселі руханки з кумедними героями. Для старших - цілий спортивний квест з цікавими та незвичайними завданнями. Всі дітки молодці – активні, веселі, радісні, легко вирішували усі завдання та перемагали у всіх конкурсах.Віримо, що такі свята стануть доброю традицією для мешканців «Яровиці». І цей рік, що розпочався доброю казкою, принесе всім радість та добробут.