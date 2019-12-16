Втрачений бренд святкової горілки з Волині: що відомо про «Любомльську пейсахівку»





Якщо почати розповідь з ключового слова «пейсахівка», то це такий міцний єврейський напій, який виготовляють з родзинок. За технологією виноград збирають, сушать, потім розпарюють, а далі відбувається перегонка в мідному апараті для дистиляції. Правильніше називати таку горілку самогоном, адже вона була сорокаградусною. Назву напій отримав на честь свята Песах, – пише





Етикетка «Любомльської Пейсахівки»



Крім сировини, від цукрового самогону пейсахівка відрізняється тим, що бродить на диких виноградних дріжджах і в процесі її приготування використовується подвійна або іноді навіть потрійна перегонка, яка покращує її якість.



Для приготування пейсахівки потрібні ароматні великі родзинки. Інакше бродіння буде млявим, а в смаку напою з'являться неприємні нотки, особливо, якщо ягоди оброблялися діоксидом сірки.



Виробництвом напою «пейсахівка» у Другій Речі Посполитій займалися монополісти. Так, 30% напою могли виробляти у волинському місті Любомль на лікеро-горілчаному заводі під назвою «Фабрика горілок Райзмана і Копельзона». Всю решту пейсахівки виробляли в містах Вільно і Гродно.





Етикетка напоїв Мошко Райзмана та Кельмана Копельзона



Свою продукцію лікеро-горілчаний завод Райзмана і Копельзона виробляв недовго, а саме з 1925 по 1930 рік. До речі, в 1930 роках в Любомлі була єдина приватна аптека тих же Мошко Райзмана і Кельмана Копельзона. Сьогодні в будові колишньої винокурні знаходиться хлібозавод, а ще раніше була місцева електростанція.





Лікеро-горілчаний завод Райзмана і Копельзона в Любомлі на етикетці горілки «Чиста»



«Пейсахівка» в Любомлі розливалася в скляну тару ємністю 0,6 літра і випускалася тільки раз на рік, спеціально до свята. Крім того, на фабриці в Любомлі виробляли фірмові лікери, зубрівку і чисту горілку.



Райзман і Копельзон також продавали дуже популярний тоді лікер «Аллаш» - традиційний німецький міцний спиртний напій, настояний на кмину. Свою назву напій отримав від маєтку Аллаш в сучасній Латвії, там напій з 1823 року проводився баронами фон Бланкенхаген.





Етикетка лікеру «Аллаш»



Сьогодні на багатьох польських сайтах, а також інтернет-аукціонах можна зустріти навіть одяг із зображенням бренду «Любомльська пейсахівка». Цікаво, що для заохочення продавці пишуть «Любомльська пейсахівка краще, ніж бурбон Jack Daniel's».





Футболка з написом «Любомльська пейсахівка»



На жаль, сьогодні бренд святкової горілки з Волині втрачений, більше вона вже не виробляється. Про «Пейсахівку» залишилися лише спогади в мемуарах місцевих жителів і в пресі тих часів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині існував бренд горілки «Любомльська пейсахівка», а знали її за межами регіону і навіть в країнах Західної Європи.Якщо почати розповідь з ключового слова «пейсахівка», то це такий міцний єврейський напій, який виготовляють з родзинок. За технологією виноград збирають, сушать, потім розпарюють, а далі відбувається перегонка в мідному апараті для дистиляції. Правильніше називати таку горілку самогоном, адже вона була сорокаградусною. Назву напій отримав на честь свята Песах, – пише Район.Бізнес з посиланням на матеріали U-Jew Крім сировини, від цукрового самогону пейсахівка відрізняється тим, що бродить на диких виноградних дріжджах і в процесі її приготування використовується подвійна або іноді навіть потрійна перегонка, яка покращує її якість.Для приготування пейсахівки потрібні ароматні великі родзинки. Інакше бродіння буде млявим, а в смаку напою з'являться неприємні нотки, особливо, якщо ягоди оброблялися діоксидом сірки.Виробництвом напою «пейсахівка» у Другій Речі Посполитій займалися монополісти. Так, 30% напою могли виробляти у волинському місті Любомль на лікеро-горілчаному заводі під назвою «Фабрика горілок Райзмана і Копельзона». Всю решту пейсахівки виробляли в містах Вільно і Гродно.Свою продукцію лікеро-горілчаний завод Райзмана і Копельзона виробляв недовго, а саме з 1925 по 1930 рік. До речі, в 1930 роках в Любомлі була єдина приватна аптека тих же Мошко Райзмана і Кельмана Копельзона. Сьогодні в будові колишньої винокурні знаходиться хлібозавод, а ще раніше була місцева електростанція.«Пейсахівка» в Любомлі розливалася в скляну тару ємністю 0,6 літра і випускалася тільки раз на рік, спеціально до свята. Крім того, на фабриці в Любомлі виробляли фірмові лікери, зубрівку і чисту горілку.Райзман і Копельзон також продавали дуже популярний тоді лікер «Аллаш» - традиційний німецький міцний спиртний напій, настояний на кмину. Свою назву напій отримав від маєтку Аллаш в сучасній Латвії, там напій з 1823 року проводився баронами фон Бланкенхаген.Сьогодні на багатьох польських сайтах, а також інтернет-аукціонах можна зустріти навіть одяг із зображенням бренду «Любомльська пейсахівка». Цікаво, що для заохочення продавці пишуть «Любомльська пейсахівка краще, ніж бурбон Jack Daniel's».На жаль, сьогодні бренд святкової горілки з Волині втрачений, більше вона вже не виробляється. Про «Пейсахівку» залишилися лише спогади в мемуарах місцевих жителів і в пресі тих часів.

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