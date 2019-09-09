Водій, якого зловили п'яним у Турійську, обійшовся штрафом у 10 500 гривень без позбавлення права кермувати

Роман Тітівалов розглянув матеріали, які надійшли від Турійського відділення поліції про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом.



Слухання справи відбулось 23 грудня. Про це йдеться у постанові суду, – пише



4 листопада о 13:56 підсудний керував автомобілем марки «ИЖ-412» на вулиці Джерельній в селищі Турійськ у стані алкогольного сп'яніння.



«Чоловік у судове засідання не з'явився, хоча про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомляв, клопотання про відкладення розгляду справи не подавав», – йдеться у матеріалах справи.



Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами. Також чоловік заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Турійського районного судурозглянув матеріали, які надійшли від Турійського відділення поліції про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п'яним за кермом.Слухання справи відбулось 23 грудня. Про це йдеться у постанові суду, – пише rayon.in.ua 4 листопада о 13:56 підсудний керував автомобілем марки «ИЖ-412» на вулиці Джерельній в селищі Турійськ у стані алкогольного сп'яніння.«Чоловік у судове засідання не з'явився, хоча про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомляв, клопотання про відкладення розгляду справи не подавав», – йдеться у матеріалах справи.Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами. Також чоловік заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.

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