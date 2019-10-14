Будинки села на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО





Знімок опублікували на



«Панорама волинського села, 1930-ті роки», – коротко підписали фотографію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали фотографію будинку із волинського села 90 років тому.Знімок опублікували на сторінці центру дослідження і відродження Волині у Facebook.«Панорама волинського села, 1930-ті роки», – коротко підписали фотографію.

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