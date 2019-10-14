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Будинки села на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО

Будинки села на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Показали фотографію будинку із волинського села 90 років тому.

Знімок опублікували на сторінці центру дослідження і відродження Волині у Facebook.

«Панорама волинського села, 1930-ті роки», – коротко підписали фотографію.

Будинки села на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Волинь, село, будинок, ретрофото
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