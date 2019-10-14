Будинки села на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:37
Показали фотографію будинку із волинського села 90 років тому.
Знімок опублікували на сторінці центру дослідження і відродження Волині у Facebook.
«Панорама волинського села, 1930-ті роки», – коротко підписали фотографію.
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Знімок опублікували на сторінці центру дослідження і відродження Волині у Facebook.
«Панорама волинського села, 1930-ті роки», – коротко підписали фотографію.
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