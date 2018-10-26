У Луцьку «накрили» підпільну АЗС

В рамках операції «Акциз-2020» співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області провели заходи направлені на детінізацію ринку пально-мастильних матеріалів та припинення діяльності «підпільної» АЗС на території області.Про це повідомляє оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.Так, за результатами проведених заходів припинили діяльність однієї «підпільної» АЗС на території м. Луцька, що здійснювала зберігання дизельного палива без відповідних дозвільних документів. В наслідок чого, з незаконного обігу вилучили 2000 літрів дизельного пального, пально-роздавальний модуль та ємність в якій зберігалось вказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 150 тис. грн.Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ч.5 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).