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Шоумен та хірург з Волині заспівали відому колядку перед шоу на «Інтері». ВІДЕО

Шоумен та хірург з Волині заспівали відому колядку перед шоу на «Інтері». ВІДЕО
У Києві напередодні Різдва заспівали колядку відомі волиняни - шоумен Сергій Скулинець та пластичний хірург Ростислав Валіхновський.

Виявилося, що вони однокласники. Разом вчилися в школі в Турійську. Сергій та Ростислав рідко зустрічаються через зайнятість, тому ця зустріч стала радісною подією для обох, – пише t1.ua.

Різдвяна колядка від відомих волинян «Добрий вечір, тобі» прозвучала перед зйомками ток-шоу «Стосується кожного», що вийде в ефір на телеканалі «Інтер» у різдвяну ніч.


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Теги: Валіхновський, Скулинець, Волинь, Київ, Інтер, Різдво
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