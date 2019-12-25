Шоумен та хірург з Волині заспівали відому колядку перед шоу на «Інтері». ВІДЕО

Сергій Скулинець та пластичний хірург Ростислав Валіхновський.



Виявилося, що вони однокласники. Разом вчилися в школі в Турійську. Сергій та Ростислав рідко зустрічаються через зайнятість, тому ця зустріч стала радісною подією для обох, – пише



Різдвяна колядка від відомих волинян «Добрий вечір, тобі» прозвучала перед зйомками ток-шоу «Стосується кожного», що вийде в ефір на телеканалі «Інтер» у різдвяну ніч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві напередодні Різдва заспівали колядку відомі волиняни - шоумента пластичний хірургВиявилося, що вони однокласники. Разом вчилися в школі в Турійську. Сергій та Ростислав рідко зустрічаються через зайнятість, тому ця зустріч стала радісною подією для обох, – пише t1.ua Різдвяна колядка від відомих волинян «Добрий вечір, тобі» прозвучала перед зйомками ток-шоу «Стосується кожного», що вийде в ефір на телеканалі «Інтер» у різдвяну ніч.

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