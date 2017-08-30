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З напису «Я люблю Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви

З напису «Я люблю Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви
З напису «Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви. Тепер перед входом до парку культури і відпочинку імені Лесі Українки із повноцінного напису «Ковель» залишилося лише «Я люблю Ков».

Інсталяцію з написом «Ковель» зробила місцева мережа ресторанів «Classic» у подарунок ковельчанам до Дня міста у 2017 році. Спершу її встановили на Привокзальній площі перед новозбудованим супермаркетом, де знаходиться один із ресторанів мережі, – пише Район.Ковель.

Навесні 2019 року напис перенесли до центру міста, біля входу до парку та бульвару імені Лесі України.

З напису «Я люблю Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви
З напису «Я люблю Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви


Це вже не перший вандалізм у перші дні 2020 року у Ковелі. Невідомі також розбили рекламні банери на вулиці Міцкевича. А напередодні Нового року вандали перевернули зупинку.

З напису «Я люблю Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви
З напису «Я люблю Ковель» у центрі міста невідомі викрали три букви



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Теги: Ковель, вандалізм
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