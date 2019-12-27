Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті





Класовод другокласників Алевтина Козак каже, що ідея влаштувати концерт надійшла від батьків учнів, – пишуть



«До мене прийшла мама одного з учнів і розповіла, що бачила у Facebook лист з мріями жителів геріатричного пансіонату, та запропонувала влаштувати для них свято. Усе організували батьки, я лише працювала з учнями.



Важливо змалечку привчати дітей до милосердя і виховувати в них співчуття та розуміння того, що старість треба поважати. Перед поїздкою я провела бесіду з дітьми, пояснила, куди ми їдемо й навіщо», - розповідає Алевтина Козак.







Мама другокласника Анна Чуєва поділилася, що ідея відвідати пансіонат виникла після того, як прочитала статтю в інтернеті.



«Я прочитала статтю, а там були настільки банальні бажання від старших людей, про яких ніхто не турбується. У деяких бабусь і дідусів найзаповітніша мрія – скуштувати ананас. Для нас це такі прості речі, а для них – це верхівка турботи. Поговорила з вчителькою, вона була в захопленні, так ми і організувалися», - говорить лучанка.



Директорка геріатричного пансіонату Алла Гнатюк розповіла, що в пансіонаті мешкає 148 людей.



«У нас проживають люди похилого віку й ті, хто має інвалідність 1-2 групи, хто немає родичів і потребують постійного стороннього догляду. Всього 148 мешканців. Торік в установі були волонтери, які роздали анкети, де люди писали про свої бажання, мрії. Приїжджають студенти, школярі, творчі студії», - розповіла Алла Гнатюк.







Учень 2-Д класу Роман Лукашук приїхав у пансіонат, бо хотів зробити приємно бабусям і дідусям.



«Я хотів сюди приїхати, щоб зробити людям приємно. Сьогодні розкажу гумореску, яку вчив з мамою. Моє завдання – розказати смішну гумореску і всіх розвеселити», - зізнається Роман.



Леонід Овчаров живе в геріатричному пансіонаті уже давно і каже, що дуже любить, коли хтось приходить в гості.



«Це для нас віддушина. Тут нікого, крім таких як ми, не бачимо, люблю, коли приходять дітки. Вони всі такі різні і цікаві. Це дуже весело й заряджає, аж, зрештою, жити хочеться», - говорить пан Леонід.







Про цікавий експеримент розповіла мешканка пансіонату Тетяна Білітюк.



«У Канаді провели експеримент: об'єднали дитячий будинок і будинок престарілих. Тепер дітки мають турботливих дідусів та бабусь, а старенькі мають з ким поспілкуватись і про кого дбати, це дуже добре.



Було би чудово, щоб наші можновладці запозичили цей досвід і впровадили таке в нас. То чому не посміхатися, коли такі сонечка прийшли. Тоді і діти були б щасливі, і старші», - каже пані Тетяна.



А завершився концерт святковим столом та подарунками.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука концертом та подарунками привітали жителів геріатричного пансіонату із новорічно-різдвяними святами. Діти співали, розповідали гуморески та частували смаколиками людей похилого віку.Класовод другокласниківкаже, що ідея влаштувати концерт надійшла від батьків учнів, – пишуть Волинські Новини «До мене прийшла мама одного з учнів і розповіла, що бачила у Facebook лист з мріями жителів геріатричного пансіонату, та запропонувала влаштувати для них свято. Усе організували батьки, я лише працювала з учнями.Важливо змалечку привчати дітей до милосердя і виховувати в них співчуття та розуміння того, що старість треба поважати. Перед поїздкою я провела бесіду з дітьми, пояснила, куди ми їдемо й навіщо», - розповідає Алевтина Козак.Мама другокласникаподілилася, що ідея відвідати пансіонат виникла після того, як прочитала статтю в інтернеті.«Я прочитала статтю, а там були настільки банальні бажання від старших людей, про яких ніхто не турбується. У деяких бабусь і дідусів найзаповітніша мрія – скуштувати ананас. Для нас це такі прості речі, а для них – це верхівка турботи. Поговорила з вчителькою, вона була в захопленні, так ми і організувалися», - говорить лучанка.Директорка геріатричного пансіонатурозповіла, що в пансіонаті мешкає 148 людей.«У нас проживають люди похилого віку й ті, хто має інвалідність 1-2 групи, хто немає родичів і потребують постійного стороннього догляду. Всього 148 мешканців. Торік в установі були волонтери, які роздали анкети, де люди писали про свої бажання, мрії. Приїжджають студенти, школярі, творчі студії», - розповіла Алла Гнатюк.Учень 2-Д класуприїхав у пансіонат, бо хотів зробити приємно бабусям і дідусям.«Я хотів сюди приїхати, щоб зробити людям приємно. Сьогодні розкажу гумореску, яку вчив з мамою. Моє завдання – розказати смішну гумореску і всіх розвеселити», - зізнається Роман.живе в геріатричному пансіонаті уже давно і каже, що дуже любить, коли хтось приходить в гості.«Це для нас віддушина. Тут нікого, крім таких як ми, не бачимо, люблю, коли приходять дітки. Вони всі такі різні і цікаві. Це дуже весело й заряджає, аж, зрештою, жити хочеться», - говорить пан Леонід.Про цікавий експеримент розповіла мешканка пансіонату«У Канаді провели експеримент: об'єднали дитячий будинок і будинок престарілих. Тепер дітки мають турботливих дідусів та бабусь, а старенькі мають з ким поспілкуватись і про кого дбати, це дуже добре.Було би чудово, щоб наші можновладці запозичили цей досвід і впровадили таке в нас. То чому не посміхатися, коли такі сонечка прийшли. Тоді і діти були б щасливі, і старші», - каже пані Тетяна.А завершився концерт святковим столом та подарунками.

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