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Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті

Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті
Учні Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука концертом та подарунками привітали жителів геріатричного пансіонату із новорічно-різдвяними святами. Діти співали, розповідали гуморески та частували смаколиками людей похилого віку.

Класовод другокласників Алевтина Козак каже, що ідея влаштувати концерт надійшла від батьків учнів, – пишуть Волинські Новини.

«До мене прийшла мама одного з учнів і розповіла, що бачила у Facebook лист з мріями жителів геріатричного пансіонату, та запропонувала влаштувати для них свято. Усе організували батьки, я лише працювала з учнями.

Важливо змалечку привчати дітей до милосердя і виховувати в них співчуття та розуміння того, що старість треба поважати. Перед поїздкою я провела бесіду з дітьми, пояснила, куди ми їдемо й навіщо», - розповідає Алевтина Козак.

Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті


Мама другокласника Анна Чуєва поділилася, що ідея відвідати пансіонат виникла після того, як прочитала статтю в інтернеті.

«Я прочитала статтю, а там були настільки банальні бажання від старших людей, про яких ніхто не турбується. У деяких бабусь і дідусів найзаповітніша мрія – скуштувати ананас. Для нас це такі прості речі, а для них – це верхівка турботи. Поговорила з вчителькою, вона була в захопленні, так ми і організувалися», - говорить лучанка.

Директорка геріатричного пансіонату Алла Гнатюк розповіла, що в пансіонаті мешкає 148 людей.

«У нас проживають люди похилого віку й ті, хто має інвалідність 1-2 групи, хто немає родичів і потребують постійного стороннього догляду. Всього 148 мешканців. Торік в установі були волонтери, які роздали анкети, де люди писали про свої бажання, мрії. Приїжджають студенти, школярі, творчі студії», - розповіла Алла Гнатюк.

Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті


Учень 2-Д класу Роман Лукашук приїхав у пансіонат, бо хотів зробити приємно бабусям і дідусям.

«Я хотів сюди приїхати, щоб зробити людям приємно. Сьогодні розкажу гумореску, яку вчив з мамою. Моє завдання – розказати смішну гумореску і всіх розвеселити», - зізнається Роман.

Леонід Овчаров живе в геріатричному пансіонаті уже давно і каже, що дуже любить, коли хтось приходить в гості.

«Це для нас віддушина. Тут нікого, крім таких як ми, не бачимо, люблю, коли приходять дітки. Вони всі такі різні і цікаві. Це дуже весело й заряджає, аж, зрештою, жити хочеться», - говорить пан Леонід.

Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті


Про цікавий експеримент розповіла мешканка пансіонату Тетяна Білітюк.

«У Канаді провели експеримент: об'єднали дитячий будинок і будинок престарілих. Тепер дітки мають турботливих дідусів та бабусь, а старенькі мають з ким поспілкуватись і про кого дбати, це дуже добре.

Було би чудово, щоб наші можновладці запозичили цей досвід і впровадили таке в нас. То чому не посміхатися, коли такі сонечка прийшли. Тоді і діти були б щасливі, і старші», - каже пані Тетяна.

А завершився концерт святковим столом та подарунками.




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Теги: Луцьк, різдво, свято, концерт, школа, геріатричний пансіонат
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