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6 січня у Луцьку освячуватимуть воду

6 січня у Луцьку освячуватимуть воду
6 січня, в понеділок, відправлять велике водосвяття з нагоди свята Богоявлення та Хрещення Господнього за новоюліанським календарем, а також у знак подяки за отримання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви цього дня рік тому.

Про це повідомили на сайті Православна Волинь.

Воду освячуватимуть о 8.30 у каплиці луцького кафедрального собору Святої Трійці й о 8.30 на березі Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).

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Теги: Стир, Луцьк, Волинь, православна церква, вода, освячення
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