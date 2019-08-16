6 січня у Луцьку освячуватимуть воду





Про це повідомили на



Воду освячуватимуть о 8.30 у каплиці луцького кафедрального собору Святої Трійці й о 8.30 на березі Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 січня, в понеділок, відправлять велике водосвяття з нагоди свята Богоявлення та Хрещення Господнього за новоюліанським календарем, а також у знак подяки за отримання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви цього дня рік тому Про це повідомили на сайті Православна Волинь.Воду освячуватимуть о 8.30 у каплиці луцького кафедрального собору Святої Трійці й о 8.30 на березі Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).

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