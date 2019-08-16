6 січня у Луцьку освячуватимуть воду
Сьогодні, 16:18
6 січня, в понеділок, відправлять велике водосвяття з нагоди свята Богоявлення та Хрещення Господнього за новоюліанським календарем, а також у знак подяки за отримання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви цього дня рік тому.
Про це повідомили на сайті Православна Волинь.
Воду освячуватимуть о 8.30 у каплиці луцького кафедрального собору Святої Трійці й о 8.30 на березі Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сайті Православна Волинь.
Воду освячуватимуть о 8.30 у каплиці луцького кафедрального собору Святої Трійці й о 8.30 на березі Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
6 січня у Луцьку освячуватимуть воду
Сьогодні, 16:18
Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися
Сьогодні, 14:17
Медіа