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У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч

У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч
У Комунальне некомерційне підприємство «Локачинська центральна районна лікарня» планують купити принтер.

Конкретна назва предмета закупівлі: Принтер А-4 Canon i-SENSYS LBP-6030b. Про це стало відомо на сайті публічних закупівель Prozorro, – пише Район.Локачі.

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 99, 9 тисяч гривень.

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Теги: Canon, Локачі, гроші, лікарня, закупівлі, Волинь
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