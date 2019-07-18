У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч





Конкретна назва предмета закупівлі: Принтер А-4 Canon i-SENSYS LBP-6030b. Про це стало відомо на сайті публічних закупівель



Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 99, 9 тисяч гривень.

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