У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч
Сьогодні, 19:55
У Комунальне некомерційне підприємство «Локачинська центральна районна лікарня» планують купити принтер.
Конкретна назва предмета закупівлі: Принтер А-4 Canon i-SENSYS LBP-6030b. Про це стало відомо на сайті публічних закупівель Prozorro, – пише Район.Локачі.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 99, 9 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Конкретна назва предмета закупівлі: Принтер А-4 Canon i-SENSYS LBP-6030b. Про це стало відомо на сайті публічних закупівель Prozorro, – пише Район.Локачі.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 99, 9 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Його ціна на розетці 4199 грн.
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч
Сьогодні, 19:55
Якою буде погода на Святвечір у Луцьку 6 січня
Сьогодні, 19:30
Будинки села на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:37
Медіа