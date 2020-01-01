Волинська громада закупить 100 тонн твердого палива





Йдеться про Городищенську сільську раду Луцького району, яка оголосила тендер на закупівлю паливних гранул, - пише Район.Луцьк.



Закупить сільрада 100 тонн твердого палива. Очікувана вартість – 642 тисячі гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 січня 2020 року. Електронний аукціон проведуть 20 січня.



Оплатять поставлений товар протягом 30 календарних днів після підписання сторонами документів, які відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору підтверджують приймання товару покупцем.

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