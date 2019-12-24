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Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги

Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
Житель Нововолинська Володимир Сівак потребує допомоги у лікуванні важкої хвороби.

Лікарі поставили для чоловіка діагноз рак 4-ої стадії сліпої кишки з метазтазами в печінці та легенями, - пише БУГ.

Зараз чоловік пройшов сім хімій, з них чотири з додаванням таргентного препарату Авастин, який є дуже дорогим.

6-го січня, коли українці готуватимуться до Різдва, на чоловіка чекає ще одна хімія, а потім операція в Інституті Раку.

Операція вартує дорого, проте вона прогнозовано допоможе, адже зроблені хімії дали дуже хороший результат. Залишилася всього лише одна хімотерапія і можна буде оперувати.

Чоловік прохає про допомогу, адже для боротьби з хворобою потрібні великі кошти, а до перемоги залишилося всього лише кілька кроків.

Реквізити для допомоги: ПриватБанк 4731 2191 1495 7628, Сівак Володимир.

Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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