Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги

Володимир Сівак потребує допомоги у лікуванні важкої хвороби.



Лікарі поставили для чоловіка діагноз рак 4-ої стадії сліпої кишки з метазтазами в печінці та легенями, - пише



Зараз чоловік пройшов сім хімій, з них чотири з додаванням таргентного препарату Авастин, який є дуже дорогим.



6-го січня, коли українці готуватимуться до Різдва, на чоловіка чекає ще одна хімія, а потім операція в Інституті Раку.



Операція вартує дорого, проте вона прогнозовано допоможе, адже зроблені хімії дали дуже хороший результат. Залишилася всього лише одна хімотерапія і можна буде оперувати.



Чоловік прохає про допомогу, адже для боротьби з хворобою потрібні великі кошти, а до перемоги залишилося всього лише кілька кроків.



Реквізити для допомоги: ПриватБанк 4731 2191 1495 7628, Сівак Володимир.





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