Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
Сьогодні, 09:53
Житель Нововолинська Володимир Сівак потребує допомоги у лікуванні важкої хвороби.
Лікарі поставили для чоловіка діагноз рак 4-ої стадії сліпої кишки з метазтазами в печінці та легенями, - пише БУГ.
Зараз чоловік пройшов сім хімій, з них чотири з додаванням таргентного препарату Авастин, який є дуже дорогим.
6-го січня, коли українці готуватимуться до Різдва, на чоловіка чекає ще одна хімія, а потім операція в Інституті Раку.
Операція вартує дорого, проте вона прогнозовано допоможе, адже зроблені хімії дали дуже хороший результат. Залишилася всього лише одна хімотерапія і можна буде оперувати.
Чоловік прохає про допомогу, адже для боротьби з хворобою потрібні великі кошти, а до перемоги залишилося всього лише кілька кроків.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк 4731 2191 1495 7628, Сівак Володимир.
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Лікарі поставили для чоловіка діагноз рак 4-ої стадії сліпої кишки з метазтазами в печінці та легенями, - пише БУГ.
Зараз чоловік пройшов сім хімій, з них чотири з додаванням таргентного препарату Авастин, який є дуже дорогим.
6-го січня, коли українці готуватимуться до Різдва, на чоловіка чекає ще одна хімія, а потім операція в Інституті Раку.
Операція вартує дорого, проте вона прогнозовано допоможе, адже зроблені хімії дали дуже хороший результат. Залишилася всього лише одна хімотерапія і можна буде оперувати.
Чоловік прохає про допомогу, адже для боротьби з хворобою потрібні великі кошти, а до перемоги залишилося всього лише кілька кроків.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк 4731 2191 1495 7628, Сівак Володимир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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