Хто на Волині заробляє найбільше

Середня зарплата працівників підприємств, установ та організацій Волиснької області у листопаді 2019 року становила 8821 гривень.Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.Варто зазначити, що в Україні цей показник становить – 10 679 гривень. Розмір зарплат волинян в 2,1 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4173 гривень) та на 16,6% більше, ніж у листопаді 2018 року.За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,6 раза.Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж листопада зменшилась на 30,3% і на 1 грудня 2019р. становила 37,3 млн.грн, що дорівнює 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад. Вчасно не отримали заробітну плату 3,5 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному з них не виплачено в середньому