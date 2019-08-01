В Україні створять єдиний туристичний портал
Сьогодні, 00:17
У 2020 році в Україні запрацює єдине вікно для допомоги туристам.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу», - зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Більше того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.
Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект.
Нагадуємо, створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Її затверджено у вересні 2019 року.
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Про це повідомляє Урядовий портал.
«Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу», - зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Більше того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.
Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект.
Нагадуємо, створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Її затверджено у вересні 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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