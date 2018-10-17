У Луцьку відновили подачу тепла у один із будинків
Сьогодні, 21:27
Працівники ДКП "Луцьктепло" відновили теплопостачання у будинок на вулиці Кравчука.
Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у фейсбуці.
Протягом дня працівники "Луцьктепла" здійснили аварійно-відновлювальні роботи на тепловій мережі по вулиці Кравчука, 15.
Станом на 18:00 послугу теплопостачання відновили.
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Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у фейсбуці.
Протягом дня працівники "Луцьктепла" здійснили аварійно-відновлювальні роботи на тепловій мережі по вулиці Кравчука, 15.
Станом на 18:00 послугу теплопостачання відновили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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