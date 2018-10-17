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У Луцьку відновили подачу тепла у один із будинків

У Луцьку відновили подачу тепла у один із будинків
Працівники ДКП "Луцьктепло" відновили теплопостачання у будинок на вулиці Кравчука.

Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у фейсбуці.

Протягом дня працівники "Луцьктепла" здійснили аварійно-відновлювальні роботи на тепловій мережі по вулиці Кравчука, 15.

Станом на 18:00 послугу теплопостачання відновили.

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Теги: Луцьк, Кравчука, тепло, Луцьктепло
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