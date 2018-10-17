У Луцьку відновили подачу тепла у один із будинків





Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у фейсбуці.



Протягом дня працівники "Луцьктепла" здійснили аварійно-відновлювальні роботи на тепловій мережі по вулиці Кравчука, 15.



Станом на 18:00 послугу теплопостачання відновили.



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