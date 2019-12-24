Колаборантка Наталія Поклонська хоче стати послом Росії в Україні
Сьогодні, 23:36
Екс-прокурор Криму та колаборантка Наталія Поклонська заявила, що готова поїхати працювати в Київ.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на росЗМІ.
"Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Скоріше навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та добробуті. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за мир без фашизму", – заявила Поклонська
Також вона написала у власному Telegram-каналі: "Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні і розбазарили її землі".
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Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на росЗМІ.
"Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Скоріше навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та добробуті. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за мир без фашизму", – заявила Поклонська
Також вона написала у власному Telegram-каналі: "Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні і розбазарили її землі".
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