Колаборантка Наталія Поклонська хоче стати послом Росії в Україні

Наталія Поклонська заявила, що готова поїхати працювати в Київ.



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"Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Скоріше навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та добробуті. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за мир без фашизму", – заявила Поклонська



Також вона написала у власному Telegram-каналі: "Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні і розбазарили її землі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-прокурор Криму та колаборантказаявила, що готова поїхати працювати в Київ.Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на росЗМІ."Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Скоріше навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та добробуті. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за мир без фашизму", – заявила ПоклонськаТакож вона написала у власному Telegram-каналі: "Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні і розбазарили її землі".

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