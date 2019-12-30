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Волинський дільничий кілька років поспіль стає найкращим голкіпером району

Волинський дільничий кілька років поспіль стає найкращим голкіпером району
Ігор Мелюх, який працює дільничним офіцером у Любомльському районі, вміло поєднує свою роботу в поліції із заняттям спортом.

Чоловік - дільничний у восьми селах Головненської ОТГ, але крім цього має хобі – заняття спортом, - пише Кордон.

«Футбол, волейбол полюбляю з дитинства, в школі постійно займався спортом, неодноразово вигравали чемпіонат району з волейболу, на область виступав за збірну Любомльщини. З футболу також постійно брав участь у різних змаганнях. Останнім часом граю у міні-футбол, адже щоб достойно грати на великому полі, потрібно постійно тренуватись з командою. Зараз граю за згоранський СК «Літос», - розповідає поліцейський-спортсмен.

Ігор Мелюх каже, що спорт не заважає його роботі, а навіть навпаки, адже заняття спортом дисциплінують, без чого неможливо досягти якогось результату, допомагають тримати себе у гарній фізичній формі.

«Керівництво нашого відділу активно сприяє тому, щоб працівники займалися спортом, тож часом доводиться захищати і честь райвідділу на різних змаганнях», - поділився дільничний.

Спортивний поліцейський не завжди був воротарем. Він розповів, що спочатку грав в центрі поля, потім в захисті, а коли не було гравця, який міг би захистити «рамку», то одягнув воротарські рукавички: «Спробував — сподобалось, знадобились навички із волейболу: реакція хороша, після цього і залишився на воротах, ось уже два останніх роки визнають кращим воротарем районного чемпіонату з міні-футболу».

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Теги: спорт, поліція, Волинь, Головно
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