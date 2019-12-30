Волинський дільничий кілька років поспіль стає найкращим голкіпером району

Ігор Мелюх, який працює дільничним офіцером у Любомльському районі, вміло поєднує свою роботу в поліції із заняттям спортом.



Чоловік - дільничний у восьми селах Головненської ОТГ, але крім цього має хобі – заняття спортом, - пише



«Футбол, волейбол полюбляю з дитинства, в школі постійно займався спортом, неодноразово вигравали чемпіонат району з волейболу, на область виступав за збірну Любомльщини. З футболу також постійно брав участь у різних змаганнях. Останнім часом граю у міні-футбол, адже щоб достойно грати на великому полі, потрібно постійно тренуватись з командою. Зараз граю за згоранський СК «Літос», - розповідає поліцейський-спортсмен.



Ігор Мелюх каже, що спорт не заважає його роботі, а навіть навпаки, адже заняття спортом дисциплінують, без чого неможливо досягти якогось результату, допомагають тримати себе у гарній фізичній формі.



«Керівництво нашого відділу активно сприяє тому, щоб працівники займалися спортом, тож часом доводиться захищати і честь райвідділу на різних змаганнях», - поділився дільничний.



Спортивний поліцейський не завжди був воротарем. Він розповів, що спочатку грав в центрі поля, потім в захисті, а коли не було гравця, який міг би захистити «рамку», то одягнув воротарські рукавички: «Спробував — сподобалось, знадобились навички із волейболу: реакція хороша, після цього і залишився на воротах, ось уже два останніх роки визнають кращим воротарем районного чемпіонату з міні-футболу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який працює дільничним офіцером у Любомльському районі, вміло поєднує свою роботу в поліції із заняттям спортом.Чоловік - дільничний у восьми селах Головненської ОТГ, але крім цього має хобі – заняття спортом, - пише Кордон «Футбол, волейбол полюбляю з дитинства, в школі постійно займався спортом, неодноразово вигравали чемпіонат району з волейболу, на область виступав за збірну Любомльщини. З футболу також постійно брав участь у різних змаганнях. Останнім часом граю у міні-футбол, адже щоб достойно грати на великому полі, потрібно постійно тренуватись з командою. Зараз граю за згоранський СК «Літос», - розповідає поліцейський-спортсмен.Ігор Мелюх каже, що спорт не заважає його роботі, а навіть навпаки, адже заняття спортом дисциплінують, без чого неможливо досягти якогось результату, допомагають тримати себе у гарній фізичній формі.«Керівництво нашого відділу активно сприяє тому, щоб працівники займалися спортом, тож часом доводиться захищати і честь райвідділу на різних змаганнях», - поділився дільничний.Спортивний поліцейський не завжди був воротарем. Він розповів, що спочатку грав в центрі поля, потім в захисті, а коли не було гравця, який міг би захистити «рамку», то одягнув воротарські рукавички: «Спробував — сподобалось, знадобились навички із волейболу: реакція хороша, після цього і залишився на воротах, ось уже два останніх роки визнають кращим воротарем районного чемпіонату з міні-футболу».

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