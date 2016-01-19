Назвали найперспективніші професії
Сьогодні, 01:21
Аналітики LinkedIn у новому звіті 2020 Emerging Jobs Report визначили топ нових професій, які вважають найбільш перспективними.
Про це повідомляє Finance.ua.
За версією експертів, до ТОП – 10 найперспективніших професій входять:
- працівники у галузі штучного інтелекту – з 2015 року попит на фахівців зростав на 74% щорічно, а середньорічна зарплата становить $136 000;
- інженери з роботехніки – попит зростав на 40% щорічно останні 5 років. Середньорічна зарплата – $85 000;
спеціалісти із даних – попит + 37% щороку, середньорічна зарплата – $143 000;
- фулстек програмісти (Full-stack developer) – попит +35% щороку, а середньорічна зарплата – $82 000;
- SR-інженери (Site Reliability Engineer) – попит +34% щорічно, середньорічна зарплата – $130 000;
- Customer success менеджери (Customer success specialist) – попит + 34% щороку, середньорічна зарплата – $90 000;
SDR (Sales Development Representative) – попит +34%, середньорічна зарплата – $60 000;
- дата-інженери (Data engineer) – попит +33%, середньорічна зарплата – $100 000;
- спеціалісти з поведінкового здоров’я (behavioral health technician) – попит +32%, середньорічна зарплата – $33 000;
- спеціалісти з кібербезпеки – попит +30%, а середня зарплата за рік – $103 000.
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Про це повідомляє Finance.ua.
За версією експертів, до ТОП – 10 найперспективніших професій входять:
- працівники у галузі штучного інтелекту – з 2015 року попит на фахівців зростав на 74% щорічно, а середньорічна зарплата становить $136 000;
- інженери з роботехніки – попит зростав на 40% щорічно останні 5 років. Середньорічна зарплата – $85 000;
спеціалісти із даних – попит + 37% щороку, середньорічна зарплата – $143 000;
- фулстек програмісти (Full-stack developer) – попит +35% щороку, а середньорічна зарплата – $82 000;
- SR-інженери (Site Reliability Engineer) – попит +34% щорічно, середньорічна зарплата – $130 000;
- Customer success менеджери (Customer success specialist) – попит + 34% щороку, середньорічна зарплата – $90 000;
SDR (Sales Development Representative) – попит +34%, середньорічна зарплата – $60 000;
- дата-інженери (Data engineer) – попит +33%, середньорічна зарплата – $100 000;
- спеціалісти з поведінкового здоров’я (behavioral health technician) – попит +32%, середньорічна зарплата – $33 000;
- спеціалісти з кібербезпеки – попит +30%, а середня зарплата за рік – $103 000.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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