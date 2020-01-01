Волинські волонтери влаштували різдвяне свято для дітей-сиріт. ФОТО





Про це повідомили у прес-центрі БО "БФ "Позитивна взаємодія".



Завдяки зусиллям команди волонтерів, що зорганізували театральну виставу на різдвяну тематику, діти отримали нагоду стати учасниками народження Ісуса Христа.



Організатори свята створили атмосферу древнього Єрусалиму, показали прихід волхвів зі Сходу, злого царя Ірода та інших героїв відомої історії.



Діти лишись у захваті, а також отримали цінні новорічні подарунки.



Організатором дійства був Вадим Давидюк, а подарунки дітлахи отримали завдяки Андрію Должку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери центру «Благовістя» міста Камінь-Каширський організували для дітей Волинського обласного центру соціально- психологічної реабілітації дітей у Ковелі справжнє неймовірно загадкове різдвяне дійство.Про це повідомили у прес-центрі БО "БФ "Позитивна взаємодія".Завдяки зусиллям команди волонтерів, що зорганізували театральну виставу на різдвяну тематику, діти отримали нагоду стати учасниками народження Ісуса Христа.Організатори свята створили атмосферу древнього Єрусалиму, показали прихід волхвів зі Сходу, злого царя Ірода та інших героїв відомої історії.Діти лишись у захваті, а також отримали цінні новорічні подарунки.Організатором дійства був, а подарунки дітлахи отримали завдяки

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