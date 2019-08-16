Епіфаній прокоментував можливу легалізацію марихуани

Епіфаній прокоментував питання легалізації медичної марихуани



Епіфаній заявив, що поки зарано робити конкретні заяви щодо цього питання, - пише



У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроект, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини.



Православна церква України наразі не заглиблювалася у питання легалізації медичної марихуани.



«Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини. Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроекту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо», – сказав Епіфаній.



У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроект, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, восьме скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предстоятель ПЦУ митрополитпрокоментував питання легалізації медичної марихуаниЕпіфаній заявив, що поки зарано робити конкретні заяви щодо цього питання, - пише УНІАН У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроект, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини.Православна церква України наразі не заглиблювалася у питання легалізації медичної марихуани.«Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини. Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроекту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо», – сказав Епіфаній.У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроект, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, восьме скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.

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