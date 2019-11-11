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Іран заявив про вихід із ядерної угоди

Іран заявив про вихід із ядерної угоди
Уряд Ірану оголосив, що відмовляється від останніх обмежень по ядерній угоді, підписаній в 2015 році між Іраном і шісткою міжнародних посередників.

Іран планує збагачувати уран без обмежень, встановлених ядерною угодою 2015 року, - пише УНІАН.

Тегеран заявляє, що готовий повернутися до виконання зобов'язань у разі зняття санкцій, а також безпосередньо пов'язує своє рішення з убивством у п'ятницю генерала Касема Сулеймані, передає BBC.

"Іран остаточно відмовиться від обмежень з ядерної угоди, що насамперед стосуються кількості центрифуг. Таким чином іранська ядерна програма не буде мати ніяких обмежень в частині виробництва, <...> а також дослідження в цій області та подальшого розвитку програми", - йдеться в заяві уряду.

Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ та повернеться до виконання своїх зобов'язань по ядерній угоді, якщо санкції щодо країни будуть зняті, а інтереси країни будуть враховані. Крім того, як заявив офіційний представник МЗС країни Аббас Мусаві, Тегеран також повинен домогтися, щоб США відповіли за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Як відомо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни.

Згодом Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном. Міністр закордонних Справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала "терористичним актом".

5 січня парламент Іраку проголосував за виведення американських військ з території країни після ліквідації Сулеймані. Водночас міжнародна коаліція під проводом США на тлі обстрілів місць дислокації заявила про призупинення операції проти "Ісламської держави" в Іраку. Військовий радник Верховного лідера Ірану генерал-майор Хоссен Деган заявив, що реакція Тегерана на вбивство армією США впливового генерала буде "напевно військової".

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Теги: Іран, угода
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