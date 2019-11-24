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Експерти назвали найбезпечніші смартфони

Експерти назвали найбезпечніші смартфони
Експерти з Statista створили рейтинг смартфонів за рівнем їхнього випромінювання під час розмови.

Серед апаратів, які випромінюють найменше, переважає продукція фінського бренду Nokia та корейського Samsung, - пише Znajua.

Саме Samsung Galaxy Note8 ділить з китайським ZTE Axon Elite першість в цьому рейтингу — їхній рівень випромінювання становить 0.17 ватт на кілограм.

А модні Apple iPhone опинились серед смартфонів, які випромінюють найбільше, хоча вони там — не лідери. Очолює рейтинг найбільших випромінювачів смартфон Mi A1 китайського бренду Xiaomi, представників якого в цьому рейтингу найбільше. Випромінення Xiaomi Mi A1 у режимі розмови становить 1.75 ватт на кілограм.

Проте варто зазначити, що універсальних та загальноприйнятих стандартів випромінення для мобільних пристроїв наразі немає.

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Теги: смартфон
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Коментарі 2
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Хе-хе на iPhone захотіли прогнати - не вийде! Ще далеко всім до нього!!!
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iPhone то фуфло - характеристики заліза нижчі ніж в конкурентів а ціни на ті недогризки навпаки завищені в порівняні з іншими!
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