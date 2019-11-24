Експерти назвали найбезпечніші смартфони

Експерти з Statista створили рейтинг смартфонів за рівнем їхнього випромінювання під час розмови.Серед апаратів, які випромінюють найменше, переважає продукція фінського бренду Nokia та корейського Samsung, - пише Znajua.Саме Samsung Galaxy Note8 ділить з китайським ZTE Axon Elite першість в цьому рейтингу — їхній рівень випромінювання становить 0.17 ватт на кілограм.А модні Apple iPhone опинились серед смартфонів, які випромінюють найбільше, хоча вони там — не лідери. Очолює рейтинг найбільших випромінювачів смартфон Mi A1 китайського бренду Xiaomi, представників якого в цьому рейтингу найбільше. Випромінення Xiaomi Mi A1 у режимі розмови становить 1.75 ватт на кілограм.Проте варто зазначити, що універсальних та загальноприйнятих стандартів випромінення для мобільних пристроїв наразі немає.