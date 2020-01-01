Гірник з Волині, який потрапив у реанімацію, потребує коштів на лікування

Віктору Сачку потрібна допомога у лікуванні важкої травми.



45-річний чоловік усе життя працював на шахті. 21 грудня по дорозі на роботу йому стало погано, і він упав. Внаслідок чого отримав дуже важку черепно-мозкову травму: забій головного мозку важкого ступеня, - пише



Чоловік знаходиться у Волинській обласній клінічній лікарні в реанімації. Донька Віктора говорить, що зараз у батька почалося ускладнення внаслідок інфекції та просить допомогти зібрати кошти на дорогі ліки.



«Я студентка, мама працює. Родина та близькі допомогли нам, але кошти закінчилися. Ми не маємо більше змоги купляти надзвичайно дорогі ліки. Моя сім'я - мама і я, просимо допомогти нам. Будемо дуже вдячні будь-якій сумі, тому що не можемо заплатити за лікування. Допоможіть врятувати мого тата», – благає дівчина.



Реквізити для допомоги:



Карточка Приватбанку : 5168757376884179



Дружина Сачко Тетяна Степанівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителю села Литовеж Іваничівського районупотрібна допомога у лікуванні важкої травми.45-річний чоловік усе життя працював на шахті. 21 грудня по дорозі на роботу йому стало погано, і він упав. Внаслідок чого отримав дуже важку черепно-мозкову травму: забій головного мозку важкого ступеня, - пише Вісник і Ко Чоловік знаходиться у Волинській обласній клінічній лікарні в реанімації. Донька Віктора говорить, що зараз у батька почалося ускладнення внаслідок інфекції та просить допомогти зібрати кошти на дорогі ліки.«Я студентка, мама працює. Родина та близькі допомогли нам, але кошти закінчилися. Ми не маємо більше змоги купляти надзвичайно дорогі ліки. Моя сім'я - мама і я, просимо допомогти нам. Будемо дуже вдячні будь-якій сумі, тому що не можемо заплатити за лікування. Допоможіть врятувати мого тата», – благає дівчина.Реквізити для допомоги:Карточка Приватбанку : 5168757376884179Дружина Сачко Тетяна Степанівна.

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