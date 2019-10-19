Волинського студента «надули» інтернет-шахраї
Сьогодні, 19:29
Студент Горохівського коледжу ЛНАУ хотів придбати в Інтернеті навушники і став жертвою шахраїв.
Про це йдеться 16-річний юнак захотів придбати в мережі модні навушники…
16-річний горохівчанин довірився оголошенню на сайті OLX і замовив собі навушники моделі «Airpods». Коли хлопець через мобільний додаток перерахував 1818 гривень на вказаний продавцем рахунок, зв`язок із ними обірвався.
Також із сайту зникло оголошення про продаж модних навушників.
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Про це йдеться 16-річний юнак захотів придбати в мережі модні навушники…
16-річний горохівчанин довірився оголошенню на сайті OLX і замовив собі навушники моделі «Airpods». Коли хлопець через мобільний додаток перерахував 1818 гривень на вказаний продавцем рахунок, зв`язок із ними обірвався.
Також із сайту зникло оголошення про продаж модних навушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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