Волинського студента «надули» інтернет-шахраї





Про це йдеться 16-річний юнак захотів придбати в мережі модні навушники…



16-річний горохівчанин довірився оголошенню на сайті OLX і замовив собі навушники моделі «Airpods». Коли хлопець через мобільний додаток перерахував 1818 гривень на вказаний продавцем рахунок, зв`язок із ними обірвався.



Також із сайту зникло оголошення про продаж модних навушників.

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