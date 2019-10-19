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Волинського студента «надули» інтернет-шахраї

Волинського студента «надули» інтернет-шахраї
Студент Горохівського коледжу ЛНАУ хотів придбати в Інтернеті навушники і став жертвою шахраїв.

Про це йдеться 16-річний юнак захотів придбати в мережі модні навушники…

16-річний горохівчанин довірився оголошенню на сайті OLX і замовив собі навушники моделі «Airpods». Коли хлопець через мобільний додаток перерахував 1818 гривень на вказаний продавцем рахунок, зв`язок із ними обірвався.

Також із сайту зникло оголошення про продаж модних навушників.

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Теги: Волинь, Горохів, шахраї, інтернет
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