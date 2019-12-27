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Різдвяне богослужіння у луцькому соборі транслюватимуть на центральному каналі

Різдвяне богослужіння у луцькому соборі транслюватимуть на центральному каналі
Різдвяне богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька транслюватимуть наживо разом із богослужіннями у Михайлівському Золотоверхому Кафедральному соборі і у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Про це йдеться у програмі Суспільного.

Так, різдвяне богослужіння із собору Святої Трійці у Луцьку всі охочі зможуть подивитися 7 січня о 12:50 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА.


В 12:30 ведучий Роман Коляда разом із представником луцького собору говоритимуть про важливість Різдва для вірян. А вже о 12:50 глядачі Суспільного побачать різдвяне богослужіння із собору Святої Трійці в Луцьку.

Крім Літургії в Луцьку, на Суспільному транслюватимуть інші богослужіння.

6 січня о 16:25 в ефірі суспільних телеканалів UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА - пряма трансляція різдвяного богослужіння з Михайлівського Золотоверхого Кафедрального собору.

7 січня о 05:00 на UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА - трансляція тригодинного богослужіння з Патріаршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ.

О 09:40 в ефірі UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА відбудеться пряма трансляція різдвяного богослужіння з Михайлівського Золотоверхого Кафедрального собору.

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Теги: Луцьк, собор, Різдво
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