Різдвяне богослужіння у луцькому соборі транслюватимуть на центральному каналі

Різдвяне богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька транслюватимуть наживо разом із богослужіннями у Михайлівському Золотоверхому Кафедральному соборі і у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ.Про це йдеться у програмі Суспільного.Так, різдвяне богослужіння із собору Святої Трійці у Луцьку всі охочі зможуть подивитися 7 січня о 12:50 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА.В 12:30 ведучий Роман Коляда разом із представником луцького собору говоритимуть про важливість Різдва для вірян. А вже о 12:50 глядачі Суспільного побачать різдвяне богослужіння із собору Святої Трійці в Луцьку.Крім Літургії в Луцьку, на Суспільному транслюватимуть інші богослужіння.6 січня о 16:25 в ефірі суспільних телеканалів UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА - пряма трансляція різдвяного богослужіння з Михайлівського Золотоверхого Кафедрального собору.7 січня о 05:00 на UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА - трансляція тригодинного богослужіння з Патріаршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ.О 09:40 в ефірі UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА відбудеться пряма трансляція різдвяного богослужіння з Михайлівського Золотоверхого Кафедрального собору.