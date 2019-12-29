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Рятувальники закликають волинян не використовувати на Різдво салюти та піротехніку

Рятувальники закликають волинян не використовувати на Різдво салюти та піротехніку
Працівники управління ДСНС радять громадянам відмовитися під час святкувань від використання петард, салютів та феєрверків.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Традиційно, у період новорічних та Різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. У більшості випадків це пов'язано із тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, при використанні піротехнічних виробів.

Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах діє заборона на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни.

Якщо ж українці не уявляють Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів, ДСНС наголошує на неухильному дотриманні елементарних правил безпечного їх використання.
Зокрема:

купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;

перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;

забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;

забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;

забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;

не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.

запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.

якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;

пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;

піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.

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Теги: ДСНС, свята
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