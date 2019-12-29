Рятувальники закликають волинян не використовувати на Різдво салюти та піротехніку
Сьогодні, 13:34
Працівники управління ДСНС радять громадянам відмовитися під час святкувань від використання петард, салютів та феєрверків.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Традиційно, у період новорічних та Різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. У більшості випадків це пов'язано із тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, при використанні піротехнічних виробів.
Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах діє заборона на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни.
Якщо ж українці не уявляють Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів, ДСНС наголошує на неухильному дотриманні елементарних правил безпечного їх використання.
Зокрема:
купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
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Про це йдеться на сайті ДСНС.
Традиційно, у період новорічних та Різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. У більшості випадків це пов'язано із тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема, при використанні піротехнічних виробів.
Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах діє заборона на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни.
Якщо ж українці не уявляють Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів, ДСНС наголошує на неухильному дотриманні елементарних правил безпечного їх використання.
Зокрема:
купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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