На Волині закрили дві нелегальні заправки. ФОТО



незаконну діяльність двох “підпільних” АЗС.



Заходи відбулися в рамках операції «Акциз-2020», - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.



Так, за результатами проведених заходів, співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області спільно із співробітниками УСБУ у Волинській області припинили діяльність двох “підпільних” АЗС на території Ратнівського району.



На нелегальних станціях без відповідних документів зберігали та продавали дизпаливо.





Правоохоронці вилучили дизельне пальне, обладнання для розливу ДП та ємність в якій зберігалось вказане пальне. Відносно правопорушників склали адміністративні протокол за ч.1 ст.

164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

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