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100 українських політв`язнів святкуватимуть Різдво за ґратами в Росії

100 українських політв`язнів святкуватимуть Різдво за ґратами в Росії
Звільнені політв'язні закликали світову спільноту сприяти звільненню близько 100 політв’язнів, які залишаються за ґратами в Росії й зустрінуть там Різдвяні свята.

Відповідне відеозвернення опублікувало у Facebook Міністерство закордонних справ України.



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Теги: Різдво, Україна
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