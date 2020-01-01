100 українських політв`язнів святкуватимуть Різдво за ґратами в Росії
Сьогодні, 18:47
Звільнені політв'язні закликали світову спільноту сприяти звільненню близько 100 політв’язнів, які залишаються за ґратами в Росії й зустрінуть там Різдвяні свята.
Відповідне відеозвернення опублікувало у Facebook Міністерство закордонних справ України.
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Відповідне відеозвернення опублікувало у Facebook Міністерство закордонних справ України.
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