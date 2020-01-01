В масовій ДТП у Словаччині постраждали українці





Відомо, що мікроавтобус з українцями прямував з Праги до Львова, - пише "Газета ua".



ДТП сталася на трасі в районі словацького міста Попрад. У аварію потрапили 16 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси та автобус. Загалом постраждалих 10-ро, пишуть fakty.com.ua.



Через аварію на час перекривали автостраду – водіїв направляли в об'їзд. Причини та винуватців встановлюють поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словаччині сталася масова ДТП за участю майже 20 машин. В результаті аварії постраждали 5 українців.Відомо, що мікроавтобус з українцями прямував з Праги до Львова, - пише "Газета ua".ДТП сталася на трасі в районі словацького міста Попрад. У аварію потрапили 16 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси та автобус. Загалом постраждалих 10-ро, пишуть fakty.com.ua.Через аварію на час перекривали автостраду – водіїв направляли в об'їзд. Причини та винуватців встановлюють поліцейські.

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