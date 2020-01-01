В масовій ДТП у Словаччині постраждали українці
Сьогодні, 19:57
У Словаччині сталася масова ДТП за участю майже 20 машин. В результаті аварії постраждали 5 українців.
Відомо, що мікроавтобус з українцями прямував з Праги до Львова, - пише "Газета ua".
ДТП сталася на трасі в районі словацького міста Попрад. У аварію потрапили 16 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси та автобус. Загалом постраждалих 10-ро, пишуть fakty.com.ua.
Через аварію на час перекривали автостраду – водіїв направляли в об'їзд. Причини та винуватців встановлюють поліцейські.
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Відомо, що мікроавтобус з українцями прямував з Праги до Львова, - пише "Газета ua".
ДТП сталася на трасі в районі словацького міста Попрад. У аварію потрапили 16 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси та автобус. Загалом постраждалих 10-ро, пишуть fakty.com.ua.
Через аварію на час перекривали автостраду – водіїв направляли в об'їзд. Причини та винуватців встановлюють поліцейські.
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