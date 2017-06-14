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Скільки крові повинні здати волиняни у 2020 році

Скільки крові повинні здати волиняни у 2020 році
На Волині голова ОДА Юрій Погуляйко зобов’язує районні держадміністрації організувати здачу крові безоплатними донорами на 2020 рік в орієнтованих обсягах.

Про це йдеться в розпорядженні керівника «Про здачу крові безоплатними донорами у містах та районах області на 2020 рік», - пише Район.Шацьк

Голова ОДА рекомендує і виконкомам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виконання таких завдань.

«Витрати на харчування донорів віднести за рахунок установ охорони здоров'я, що заготовляють кров, за встановленими фізіологічними нормами харчування з урахуванням індексації цін на продукти», – йдеться в документі.

Скільки крові повинні здати волиняни у 2020 році

Скільки крові повинні здати волиняни у 2020 році

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Теги: донор, кров, волинь
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