Як на волинському хуторі зустрічали Святвечір. ВІДЕО





Про те, як сім’я Дмитра Захарчука та його дружини Тетяни Заверухи проводять Святвечір, що готують та які традиції бережуть розповів волинський журналіст Андрій Гнатюк минулоріч, -



Чи є сніг, чи немає – на хуторі завжди справжні поліські автентика й романтика. Обійстя сховане в дикому лісі. До міжнародної траси й найближчої хати - кілька кілометрів від міжнародної траси. І тут сповна можна вдихнути настояного борового повітря. А в гості до господарів почасти навідуються лісові мешканці. Страви ж із печі готують за давніми волинськими традиціями. Вони цілком натуральні й екологічно чисті.



Господиня каже, що 12 страв готувати не обов’язково, адже ця традиція – пережиток минулого. Вечеря має бути скромною, панують на столі картопля, гриби, риба та страви з них.



Подробиці – у сюжеті Андрія Гнатюка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дмитро Петрович Захарчук — жива легенда Волинського лісу. На одній майстерській дільниці він працює понад сорок років поспіль. На хуторі, де він живе разом з дружиною, особлива святкова атмосфера.Про те, як сім’я Дмитра Захарчука та його дружини Тетяни Заверухи проводять Святвечір, що готують та які традиції бережуть розповів волинський журналіст Андрій Гнатюк минулоріч, - пише ІА Волинські новини.Чи є сніг, чи немає – на хуторі завжди справжні поліські автентика й романтика. Обійстя сховане в дикому лісі. До міжнародної траси й найближчої хати - кілька кілометрів від міжнародної траси. І тут сповна можна вдихнути настояного борового повітря. А в гості до господарів почасти навідуються лісові мешканці. Страви ж із печі готують за давніми волинськими традиціями. Вони цілком натуральні й екологічно чисті.Господиня каже, що 12 страв готувати не обов’язково, адже ця традиція – пережиток минулого. Вечеря має бути скромною, панують на столі картопля, гриби, риба та страви з них.Подробиці – у сюжеті Андрія Гнатюка.

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