У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
Сьогодні, 08:32
У квартирі, де кілька днів тому трапилася пожежа, 6 січня, задимілося сміття.
Про це написав у мережі Andriy Mykhailov.
Зі слів лучанина, пожежні сьогодні знову залили квартиру водою.
"Допомагав сьогодні сусідам розгрібати оце от після пожежі. Є такі не зовсім адекватні люди, які загаджують сміттям свої ж помешкання і зазвичай це закінчується пожежею. Тут вона трапилась 3.01, а сьогодні з-під мотлоху знову повалив дим і знову пожежні залили водою і тут, і квартиру внизу", - йдеться у дописі.
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Про це написав у мережі Andriy Mykhailov.
Зі слів лучанина, пожежні сьогодні знову залили квартиру водою.
"Допомагав сьогодні сусідам розгрібати оце от після пожежі. Є такі не зовсім адекватні люди, які загаджують сміттям свої ж помешкання і зазвичай це закінчується пожежею. Тут вона трапилась 3.01, а сьогодні з-під мотлоху знову повалив дим і знову пожежні залили водою і тут, і квартиру внизу", - йдеться у дописі.
Читати також: Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
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