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У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО

У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
У квартирі, де кілька днів тому трапилася пожежа, 6 січня, задимілося сміття.

Про це написав у мережі Andriy Mykhailov.

Зі слів лучанина, пожежні сьогодні знову залили квартиру водою.

"Допомагав сьогодні сусідам розгрібати оце от після пожежі. Є такі не зовсім адекватні люди, які загаджують сміттям свої ж помешкання і зазвичай це закінчується пожежею. Тут вона трапилась 3.01, а сьогодні з-під мотлоху знову повалив дим і знову пожежні залили водою і тут, і квартиру внизу", - йдеться у дописі.

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У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, сміття, квартира, луцьк
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