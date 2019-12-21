На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки





Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".



Теплопостачання перекрито на житлові будинки по пр. Відродження, 7, 14, 14а, 16а.



Як зазначають тепловики, роботи по ліквідації ававрії будуть продовжені завтра. Відновлення послуги – після завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тривають роботи по ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні по проспекту Відродження, 15а.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".Теплопостачання перекрито на житлові будинки по пр. Відродження, 7, 14, 14а, 16а.Як зазначають тепловики, роботи по ліквідації ававрії будуть продовжені завтра. Відновлення послуги – після завершення робіт.

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