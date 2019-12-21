На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки
06 січень, 23:23
У Луцьку тривають роботи по ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні по проспекту Відродження, 15а.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Теплопостачання перекрито на житлові будинки по пр. Відродження, 7, 14, 14а, 16а.
Як зазначають тепловики, роботи по ліквідації ававрії будуть продовжені завтра. Відновлення послуги – після завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Теплопостачання перекрито на житлові будинки по пр. Відродження, 7, 14, 14а, 16а.
Як зазначають тепловики, роботи по ліквідації ававрії будуть продовжені завтра. Відновлення послуги – після завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки
06 січень, 23:23
Як на волинському хуторі зустрічали Святвечір. ВІДЕО
06 січень, 22:16
Скільки крові повинні здати волиняни у 2020 році
06 січень, 21:20
На Волині закрили дві нелегальні заправки. ФОТО
06 січень, 20:46
Медіа