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На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки

На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки
У Луцьку тривають роботи по ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні по проспекту Відродження, 15а.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Теплопостачання перекрито на житлові будинки по пр. Відродження, 7, 14, 14а, 16а.

Як зазначають тепловики, роботи по ліквідації ававрії будуть продовжені завтра. Відновлення послуги – після завершення робіт.

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Теги: луцьктепло, опалення, аварія
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