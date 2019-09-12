На Волині згорів дерев’яний будинок
Сьогодні, 01:05
У селі Залужжя Володимир-Волинського району 6-го січня трапилася пожежа. Горів дерев’яний житловий будинок.
Пожежа трапилася близько 6-ої години ранку. З вогнем боролися кілька бригад пожежників, - пише БУГ.
Вогонь знищив пів будинку: стіни, покрівлю, меблі.
Як розповіли мешканці села, будинок кілька днів тому придбала сім’я з іншого села.
Нагадаємо, найбільш поширеною причиною виникнення пожеж у побуті в холодну пору року є порушення пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Рятувальники закликають бути пильними та обережними при використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, тощо
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилася близько 6-ої години ранку. З вогнем боролися кілька бригад пожежників, - пише БУГ.
Вогонь знищив пів будинку: стіни, покрівлю, меблі.
Як розповіли мешканці села, будинок кілька днів тому придбала сім’я з іншого села.
Нагадаємо, найбільш поширеною причиною виникнення пожеж у побуті в холодну пору року є порушення пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Рятувальники закликають бути пильними та обережними при використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, тощо
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині згорів дерев’яний будинок
Сьогодні, 01:05
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки
06 січень, 23:23
Як на волинському хуторі зустрічали Святвечір. ВІДЕО
06 січень, 22:16
Скільки крові повинні здати волиняни у 2020 році
06 січень, 21:20
Медіа