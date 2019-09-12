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На Волині згорів дерев’яний будинок

На Волині згорів дерев’яний будинок
У селі Залужжя Володимир-Волинського району 6-го січня трапилася пожежа. Горів дерев’яний житловий будинок.

Пожежа трапилася близько 6-ої години ранку. З вогнем боролися кілька бригад пожежників, - пише БУГ.

Вогонь знищив пів будинку: стіни, покрівлю, меблі.

Як розповіли мешканці села, будинок кілька днів тому придбала сім’я з іншого села.

Нагадаємо, найбільш поширеною причиною виникнення пожеж у побуті в холодну пору року є порушення пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Рятувальники закликають бути пильними та обережними при використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, тощо

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Теги: пожежа, будинок
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