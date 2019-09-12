На Волині згорів дерев’яний будинок





Пожежа трапилася близько 6-ої години ранку. З вогнем боролися кілька бригад пожежників, -



Вогонь знищив пів будинку: стіни, покрівлю, меблі.



Як розповіли мешканці села, будинок кілька днів тому придбала сім’я з іншого села.



Нагадаємо, найбільш поширеною причиною виникнення пожеж у побуті в холодну пору року є порушення пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Рятувальники закликають бути пильними та обережними при використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, тощо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залужжя Володимир-Волинського району 6-го січня трапилася пожежа. Горів дерев’яний житловий будинок.Пожежа трапилася близько 6-ої години ранку. З вогнем боролися кілька бригад пожежників, - пише БУГ.Вогонь знищив пів будинку: стіни, покрівлю, меблі.Як розповіли мешканці села, будинок кілька днів тому придбала сім’я з іншого села.Нагадаємо, найбільш поширеною причиною виникнення пожеж у побуті в холодну пору року є порушення пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Рятувальники закликають бути пильними та обережними при використання пічного опалення, електронагрівальних приладів, тощо

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