вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Австралії направлять українських рятувальників

До Австралії направлять українських рятувальників
Східне узбережжя Австралії зазнає значних руйнувань через масштабні пожежі, які тривають вже майже три місяці. Міністерство закордонних справ України висловило сум з приводу такої ситуації та заявило про готовність "надати допомогу дружньому австралійському народу".

У повідомленні МЗС, оприлюдненому 6 січня на офіційному сайті, мовиться: в Україні з глибоким сумом стежать за розвитком ситуації в Австралії – ситуації критичної, яка вже призвела до значної кількості жертв та зниклих безвісти, - пише канал 24.

Україна висловлює щирі співчуття родинам загиблих, бажає швидкого одужання всім постраждалим. А також зичить успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків стихійного лиха.

"Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу", – наголосили в МЗС.

Зауважимо, щодо з'ясування, чи є серед потерпілих у пожежах в Австралії українці, посольство України докладає усіх необхідних зусиль.

Як саме Україні може допомогти Австралії

"Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС протягом 24 – 36 годин, причому з усім необхідним спорядженням та на спеціально орендованому літаку. Очікуємо рішення австралійської сторони", – так написав у своєму фейсбуці голова МВС Арсен Аваков.

Головне про ситуацію в Австралії

Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.

Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.

У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.

Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.

Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.

Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: австралія, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
До Австралії направлять українських рятувальників
Сьогодні, 03:11
Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву
Сьогодні, 02:09
На Волині згорів дерев’яний будинок
Сьогодні, 01:05
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки
06 січень, 23:23
Схожі новини
У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО
23 листопад, 2019, 22:42
У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
29 жовтень, 2019, 22:59
Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю
25 вересень, 2019, 17:54
У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу
31 серпень, 2019, 21:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Австралії направлять українських рятувальників
Сьогодні, 03:11
 0
Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву
Сьогодні, 02:09
 0
На Волині згорів дерев’яний будинок
Сьогодні, 01:05
 0
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Різдво без опалення залишилися чотири луцьких будинки
06 січень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8