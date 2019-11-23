До Австралії направлять українських рятувальників





У повідомленні МЗС, оприлюдненому 6 січня на офіційному сайті, мовиться: в Україні з глибоким сумом стежать за розвитком ситуації в Австралії – ситуації критичної, яка вже призвела до значної кількості жертв та зниклих безвісти, -



Україна висловлює щирі співчуття родинам загиблих, бажає швидкого одужання всім постраждалим. А також зичить успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків стихійного лиха.



"Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу", – наголосили в МЗС.



Зауважимо, щодо з'ясування, чи є серед потерпілих у пожежах в Австралії українці, посольство України докладає усіх необхідних зусиль.



Як саме Україні може допомогти Австралії



"Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС протягом 24 – 36 годин, причому з усім необхідним спорядженням та на спеціально орендованому літаку. Очікуємо рішення австралійської сторони", – так написав у своєму фейсбуці голова МВС Арсен Аваков.



Головне про ситуацію в Австралії



Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.



Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.



У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.



Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.



Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.



Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Східне узбережжя Австралії зазнає значних руйнувань через масштабні пожежі, які тривають вже майже три місяці. Міністерство закордонних справ України висловило сум з приводу такої ситуації та заявило про готовність "надати допомогу дружньому австралійському народу".У повідомленні МЗС, оприлюдненому 6 січня на офіційному сайті, мовиться: в Україні з глибоким сумом стежать за розвитком ситуації в Австралії – ситуації критичної, яка вже призвела до значної кількості жертв та зниклих безвісти, - пише канал 24.Україна висловлює щирі співчуття родинам загиблих, бажає швидкого одужання всім постраждалим. А також зичить успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків стихійного лиха."Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу", – наголосили в МЗС.Зауважимо, щодо з'ясування, чи є серед потерпілих у пожежах в Австралії українці, посольство України докладає усіх необхідних зусиль."Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС протягом 24 – 36 годин, причому з усім необхідним спорядженням та на спеціально орендованому літаку. Очікуємо рішення австралійської сторони", – так написав у своєму фейсбуці голова МВС Арсен Аваков.Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.

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