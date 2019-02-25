В Україні підтримали нову програму допомоги сім'ям, які опинились у кризових ситуаціях
Сьогодні, 04:17
Уряд запровадить своєчасну професійну допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Про це пишуть Факти.
Допомога спрямована на швидкий вихід із кризової ситуації.
– Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.
Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та допоможе повернутися до активного економічного та соціального життя, – прокоментував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Особливий акцент робитимуть на запобігання потрапляння українців у такі ситуації.
Читайте: Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долара
Зокрема, буде збільшено кількість фахівців соціальної роботи, запроваджено принцип “гроші ходять за людиною”, а також новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми з усіх виплат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Факти.
Допомога спрямована на швидкий вихід із кризової ситуації.
– Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.
Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та допоможе повернутися до активного економічного та соціального життя, – прокоментував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Особливий акцент робитимуть на запобігання потрапляння українців у такі ситуації.
Читайте: Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долара
Зокрема, буде збільшено кількість фахівців соціальної роботи, запроваджено принцип “гроші ходять за людиною”, а також новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми з усіх виплат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
В Україні підтримали нову програму допомоги сім'ям, які опинились у кризових ситуаціях
Сьогодні, 04:17
До Австралії направлять українських рятувальників
Сьогодні, 03:11
Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву
Сьогодні, 02:09
На Волині згорів дерев’яний будинок
Сьогодні, 01:05
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа