В Україні підтримали нову програму допомоги сім'ям, які опинились у кризових ситуаціях





Про це



Допомога спрямована на швидкий вихід із кризової ситуації.



– Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.



Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та допоможе повернутися до активного економічного та соціального життя, – прокоментував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.



Особливий акцент робитимуть на запобігання потрапляння українців у такі ситуації.



Читайте: Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долара



Зокрема, буде збільшено кількість фахівців соціальної роботи, запроваджено принцип “гроші ходять за людиною”, а також новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми з усіх виплат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд запровадить своєчасну професійну допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.Про це пишуть Факти.Допомога спрямована на швидкий вихід із кризової ситуації.– Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та допоможе повернутися до активного економічного та соціального життя, – прокоментував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.Особливий акцент робитимуть на запобігання потрапляння українців у такі ситуації.Читайте: Що зміниться в 2020: зарплати, штрафи, тарифи, ЗНО, курс долараЗокрема, буде збільшено кількість фахівців соціальної роботи, запроваджено принцип “гроші ходять за людиною”, а також новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми з усіх виплат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію