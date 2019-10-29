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Національний банк України купив 50 млн доларів

Національний банк України купив 50 млн доларів
Національний банк України з 2 по 3 січня купив 50 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub.

НБУ провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Валюту НБУ не продавав.

В цілому за минулий рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол. Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.

Регулятор підкреслив, що це рекорд за 14 років (з моменту реприватизації "Криворіжсталі").

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Теги: валюта, нбу
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