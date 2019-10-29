Національний банк України купив 50 млн доларів
Сьогодні, 05:16
Національний банк України з 2 по 3 січня купив 50 млн доларів.
Про це повідомляє FinClub.
НБУ провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
Валюту НБУ не продавав.
В цілому за минулий рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол. Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.
Регулятор підкреслив, що це рекорд за 14 років (з моменту реприватизації "Криворіжсталі").
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Про це повідомляє FinClub.
НБУ провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
Валюту НБУ не продавав.
В цілому за минулий рік НБУ купив 8,462 млрд дол, а продав за цей період - 529,23 млн дол. Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.
Регулятор підкреслив, що це рекорд за 14 років (з моменту реприватизації "Криворіжсталі").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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