В Україні зменшили виробництво хліба
Сьогодні, 06:21
За 11 місяців у країні було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів.
В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, - пише Главком.
Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.
У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.
Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.
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В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, - пише Главком.
Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.
У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.
Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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