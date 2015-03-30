В Україні зменшили виробництво хліба





В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, -



Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.



У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.



Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.



Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.



Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 11 місяців у країні було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів.В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, - пише Главком.Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію