У селі на Волині освятили місце для побудови нового храму. ФОТО





Освятив митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир в співслужінні з духовенством Старовижівського благочиння, - йдеться на



Настоятель громади села Мизове протоієрей Анатолій Мацелик подякував владиці за підтримку в нелегкі для громади часи і висловив надію, що в скорому часі владика Володимир звершить освячення вже новозбудованого храму.



Митрополит Володимир привітав громаду з святковою для них подією, побажав терпіння і Божого благословення в важливій для громади праці – будівництві храму. А завершилися святкові урочистості співом Різдвяних колядок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу 5 січня в селі Мизово Старовижівського благочиння відбулася важлива подія. Освятили фундамент майбутнього храму в честь Різдва Пресвятої Богородиці.Освятив митрополит Володимир-Волинський і Ковельськийв співслужінні з духовенством Старовижівського благочиння, - йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії Настоятель громади села Мизове протоієрейподякував владиці за підтримку в нелегкі для громади часи і висловив надію, що в скорому часі владика Володимир звершить освячення вже новозбудованого храму.Митрополит Володимир привітав громаду з святковою для них подією, побажав терпіння і Божого благословення в важливій для громади праці – будівництві храму. А завершилися святкові урочистості співом Різдвяних колядок.

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