вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Різдво Христове: що категорично не можна робити 7 січня

Різдво Христове: що категорично не можна робити 7 січня
7 січня віряни святкують народження Ісуса Христа. Різдво Христове – це друге за величиною свято після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік.

Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!", - пише "24 канал"

У серцях людей Різдво посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. На свята прийнято ходити в гості до родичів та близьких і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками.

Народні прикмети на 7 січня

– На небі багато зірок – рік буде багатим.

– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.

– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.

– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

Що можна робити 7 січня

1. Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.

2. Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.

Що не можна робити 7 січня

1. Не можна займатися фізичною роботою.

2. Забороняється сваритися та лаятися.

3. Не рекомендується у Різдво переїжджати до іншої оселі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Різдво, прикмети, заборони, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Чому відтермінували кримінальну відповідальність за п'яне водіння в Україні
Сьогодні, 10:32
Різдво Христове: що категорично не можна робити 7 січня
Сьогодні, 09:55
На Волині покарали іноземця, який незаконно зрубав сосни та ялинки
Сьогодні, 09:19
У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
Сьогодні, 08:32
Що готують на Різдво у різних країнах світу
Сьогодні, 08:29
Схожі новини
Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити
31 серпень, 2019, 09:15
18 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 18 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 березень, 2019, 09:06
Дмитрів день: чого не можна робити в свято Дмитрів день: чого не можна робити в свято
08 листопад, 2018, 09:07
Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву
Сьогодні, 02:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому відтермінували кримінальну відповідальність за п'яне водіння в Україні
Сьогодні, 10:32
 0
Різдво Христове: що категорично не можна робити 7 січня
Сьогодні, 09:55
 0
На Волині покарали іноземця, який незаконно зрубав сосни та ялинки
Сьогодні, 09:19
 0
У луцькій квартирі, яка завалена сміттям, знову пожежа. ФОТО
Сьогодні, 08:32
 0
Що готують на Різдво у різних країнах світу
Сьогодні, 08:29
 0
Медіа
відео
1/8