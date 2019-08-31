Різдво Христове: що категорично не можна робити 7 січня





Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!", - пише



У серцях людей Різдво посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. На свята прийнято ходити в гості до родичів та близьких і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками.



Народні прикмети на 7 січня



– На небі багато зірок – рік буде багатим.



– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.



– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.



– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.



– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.



Що можна робити 7 січня



1. Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.



2. Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.



Що не можна робити 7 січня



1. Не можна займатися фізичною роботою.



2. Забороняється сваритися та лаятися.



3. Не рекомендується у Різдво переїжджати до іншої оселі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня віряни святкують народження Ісуса Христа. Різдво Христове – це друге за величиною свято після Великодня. Вважається, що як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік.Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!", - пише "24 канал" У серцях людей Різдво посідає особливе місце, адже це свято любові, тепла, віри, злагоди та щастя. На свята прийнято ходити в гості до родичів та близьких і приймати в себе гостей частуючи усілякими смаколиками.– На небі багато зірок – рік буде багатим.– На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.– Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.– Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.– Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.1. Одягайте у Різдво світлий та новий одяг.2. Колядуйте за столом і прославляйте народження Христа.1. Не можна займатися фізичною роботою.2. Забороняється сваритися та лаятися.3. Не рекомендується у Різдво переїжджати до іншої оселі.

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